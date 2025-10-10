Alba: sicurezza e riqualificazione del centro storico al centro del confronto tra Associazione Commercianti e Amministrazione comunale

Si è svolto mercoledì 8 ottobre presso la Sala Resistenza del Comune di Alba un tavolo di confronto tra l’Associazione Commercianti Albesi, l’attuale Amministrazione comunale e il comitato Alba Sotto le Torri – Commercianti Centro Storico, guidato dalla presidente Micaela Delsanto.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Alberto Gatto e gli assessori Roberto Cavallo (deleghe al Commercio, Decoro e Ambiente), Davide Tibaldi (deleghe alla Polizia Municipale e Sicurezza) e Edoardo Fenocchio (deleghe ai Lavori pubblici, Manutenzioni e Verde urbano). Per ACA erano presenti il presidente Giuliano Viglione e i responsabili Marco Scuderi (Ufficio Marketing del territorio) e Edoardo Accossato (Ufficio Sviluppo associativo).

Il tavolo si inserisce nel costante dialogo tra Associazione Commercianti Albesi e Comune di Alba sui temi di principale interesse per le categorie rappresentate e per la città.

Al centro della discussione in primis la riqualificazione del centro storico come frutto di un progetto complessivo che prevede interventi di decoro e arredo urbano, ripavimentazione e valorizzazione degli spazi pubblici.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della sicurezza, particolarmente sentito dai commercianti, soprattutto in seguito a recenti episodi ai danni delle attività. Dalle vetrine spaccate del 10 agosto scorso ad altri atti vandalici che destano preoccupazione. Molti esercenti infatti segnalano situazioni di disagio legate a soggetti che infastidiscono e intimoriscono clientela e commercianti, soprattutto in orario serale.

L’incontro si è concluso positivamente e con l’impegno a una collaborazione condivisa per garantire sicurezza e attrattività per la città di Alba.

«La riqualificazione del centro storico rappresenta un'opportunità straordinaria per la nostra città, resa possibile dall'importante impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo – ha dichiarato il presidente Giuliano Viglione a margine dell’incontro –. Inoltre, l'ACA considera la sicurezza un bene primario da difendere, a vantaggio di residenti, turisti e dell'immagine stessa di Alba e dell’albese».

«Siamo soddisfatti della numerosa partecipazione dei commercianti all'incontro, che hanno rappresentato tutto il centro storico e le sue vie – afferma Micaela Delsanto, presidente di Alba Sotto le Torri - Commercianti Centro Storico –. Ringraziamo l'Amministrazione comunale per la risposta tempestiva alla nostra richiesta di confronto: la presenza del sindaco e dei tre assessori con deleghe inerenti ai temi trattati dimostra un interesse concreto. È stato un incontro positivo e ora attendiamo delucidazioni sia sulla sicurezza sia sul ripristino della pavimentazione, con tempi certi e soluzioni operative condivise».

«L’incontro con i commercianti del centro storico è stato un momento di confronto proficuo e costruttivo, all’insegna della collaborazione reciproca – spiega il sindaco di Alba Alberto Gatto -. Abbiamo affrontato insieme alcune tematiche importanti, tra cui i progetti di riqualificazione del centro storico, la pulizia e il decoro urbano, oltre agli aspetti legati alla sicurezza. Durante il dialogo sono emerse anche diverse segnalazioni e proposte da parte dei commercianti, che la nostra amministrazione ha ascoltato con attenzione. Ci impegniamo a dare risposte concrete e tempestive, proseguendo su un percorso di ascolto e partecipazione condivisa. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, cittadini e operatori economici possiamo rendere il nostro centro storico sempre più vivibile e attrattivo».

[I commercianti del centro storico di Alba e, in prima fila, Marco Scuderi (responsabile ACA Ufficio Marketing del territorio]