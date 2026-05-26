Distretto Diffuso del Commercio “Alto Tanaro”: al via il bando a sostegno delle attività commerciali del territorio

Il prossimo 29 maggio 2026 sarà pubblicato il bando del Distretto Diffuso del Commercio “Alto Tanaro”, iniziativa promossa da Regione Piemonte nell’ambito delle politiche regionali di sostegno e valorizzazione del commercio di prossimità.

Il progetto è attuato dall’Unione Montana Alta Val Tanaro, in qualità di Ente Capofila del Distretto, insieme all’Unione Montana Valli Tanaro e Casotto, con il coinvolgimento dei partner territoriali A.T.L. del Cuneese, Confcommercio e CFPCEMON.

Il Distretto Diffuso del Commercio “Alto Tanaro” nasce con l’obiettivo di sostenere il tessuto commerciale locale, migliorare l’esteriorità delle attività economiche e valorizzare i luoghi del commercio nei Comuni aderenti.

Il bando è rivolto alle micro e piccole imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio del Distretto e prevede contributi a fondo perduto fino al 70% della spesa ammissibile, con un contributo massimo pari a € 1.500,00 per ciascuna impresa beneficiaria.

Sono ammissibili interventi relativi a insegne, facciate e vetrine, illuminazione esterna, dehors e coperture esterne, serramenti, sistemi di videosorveglianza esterni e interventi condivisi di miglioramento di spazi comuni.

In questa prima fase di attuazione del Distretto, finanziata da Regione Piemonte, oltre al bando per le imprese saranno inoltre messe in campo ulteriori iniziative a supporto delle attività commerciali del territorio, con particolare riferimento ad azioni di comunicazione, promozione territoriale, marketing e momenti formativi rivolti agli operatori economici.

Con l’obiettivo di accompagnare concretamente le attività interessate nella fase di presentazione delle domande, sono inoltre previsti due incontri pubblici aperti agli operatori economici del territorio: il primo si terrà a Garessio lunedì 1 giugno 2026 (ore 20.30 nel Palazzo del Municipio), mentre il secondo si svolgerà a Ormea giovedì 4 giugno 2026 (ore 21.00 nella Sala Conferenze Via Dott. Bassi).

Gli incontri saranno finalizzati a fornire chiarimenti pratici sulla compilazione della domanda e sulla documentazione necessaria, anche attraverso momenti di confronto diretto con la Cabina di Regia del Distretto.

Le domande di contributo potranno essere presentate fino al 29 giugno 2026 secondo le modalità previste dal bando.