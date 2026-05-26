Fossano, alla Chiesa dei Battuti Bianchi stasera ultimo appuntamento del “Caffè Gospel - la bellezza della Bibbia” con “Giona, il profeta zuccone”

Si concluderà stasera, martedì 26 maggio, alle 20.45 nella Chiesa dei Battuti Bianchi, con l’ultimo dei quattro incontri in calendario, il ciclo “Caffè Gospel – la bellezza della Bibbia”, ideato e condotto dall’ebraista, scrittrice, traduttrice e musicista Maria Teresa Milano, in collaborazione con il maestro Roberto Beccaria e le “Voci fuori dal Coro”.

“Abbiamo pensato di proporre, con nuovi spunti, la formula del ‘Caffè gospel’ inaugurata nel 2018 – racconta Maria Teresa Milano – che la pandemia ci costrinse a sospendere dopo un solo appuntamento nel 2020. Un format molto apprezzato e gradito dal pubblico, nel quale si alternano le voci degli studiosi di diverse generazioni con la gioiosa presenza del coro che anima lo spazio dedicato alla musica e al canto”.

“La fuga di Giona il profeta”, è una delle più singolari e stupefacenti narrazioni bibliche che, attraverso le rocambolesche vicende del “profeta riluttante” o “profeta zuccone” - come lo ha definito la scrittrice Benedetta Tobagi - racconta l’umana reticenza e il vano tentativo di sottrarsi alla volontà divina. La lettura sarà introdotta dalla giovane teologa Noemi Beccaria e animata dai canti delle “Voci fuori dal coro”, Maria Teresa Milano affronterà il testo restituendo il fascino, le suggestioni e gli approfondimenti dell’antica lingua ebraica in cui è stato scritto. Il salmo scelto sarà invece commentato da Carlo Pertusati, docente di patristica e autore di varie pubblicazioni.

Un format innovativo che, nella prossima stagione, potrebbe estendersi anche ad altre città della provincia con un’offerta culturale più ampia e articolata. Al termine dell’incontro i partecipanti potranno gustare i caffè e le tisane offerte dalla Sigma srl di Diego Arese.

La rassegna gode del sostegno e del patrocinio della Fondazione CRF Cassa di Risparmio di Fossano e del patrocinio della Diocesi Cuneo – Fossano, Fondazione Noialtri, Bet Polo Biblico e Atrio dei Gentili.