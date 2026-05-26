A Racconigi nasce il Percorso sulle Tracce di Masche lungo il Sentiero sul Maira

Nel tardo pomeriggio di venerdì 22 maggio è stato inaugurato a Racconigi, lungo il Sentiero sul Maira, il percorso narrativo “Sulle Tracce di Masche”, primo presidio fisico e territoriale dell’Atlante digitale interattivo “Tracce di Masche”, progetto ideato da Cristina Bertolino all’interno di Folklore in Piemonte.

Il percorso nasce con l’obiettivo di valorizzare e custodire il patrimonio immateriale legato alle masche piemontesi (streghe), figure sospese tra storia, memoria orale, credenze popolari e leggenda, trasformando il cammino nella natura in un’esperienza narrativa immersiva.

Dopo un pannello introduttivo dedicato al progetto, il sentiero ospita cinque tappe narrative, ciascuna dotata di cartello con QR code da scansionare con lo smartphone, per leggere o ascoltare direttamente sul posto le storie delle masche provenienti da Racconigi e da diversi territori del Piemonte, dalla pianura alle montagne.

Le storie presenti lungo il percorso attingono infatti a documenti storici, racconti tramandati oralmente e memorie locali, creando una rete narrativa che collega territori differenti attraverso il folklore piemontese.

Il percorso è stato inaugurato con una passeggiata narrativa partecipata da adulti e bambini, accompagnati da racconti e approfondimenti dedicati al mondo delle masche e al valore della memoria popolare.

Fondamentale il sostegno delle istituzioni del Comune di Racconigi e del Festival dell’Ambiente RaccoÈcologia, che hanno creduto nel progetto sin dalla sua nascita. Presenti all’inaugurazione il consigliere Enrico Mariano, ideatore del programma del Festival, la consigliera Annalisa Allasia, il vicesindaco Alessandro Tribaudino e il sindaco Valerio Oderda.

“Come amministrazione siamo orgogliosi di aver dato vita a un percorso che si integra in armonia con la natura del Sentiero sul Maira e che racconta storie di donne profondamente legate alla natura stessa - commenta Enrico Mariano -. Le masche ci parlano ancora oggi di temi estremamente attuali: ambiente, diversità, marginalità e violenza di genere. È bello che Racconigi possa diventare un punto di riferimento di questa geografia culturale diffusa, offrendo anche una proposta turistica alternativa, lenta e immersiva, capace di affiancare quella più tradizionale.”

A sostegno dell’iniziativa si è unita anche una delegazione proveniente da Pocapaglia, paese legato alla figura di Micilina, considerata una delle masche più celebri del Piemonte: in prima fila il sindaco Roberto Testa, il consigliere Roberto Tibaldi, Carlo Servetti e Beppe Tibaldi, in rappresentanza dell’Associazione Asfodelo e del Museo Rocche e Masche.

Presenti anche il Comune di Murello con la vicesindaca Maria Luisa Pedrassi e J’Amis dla Crusà con Piercarlo Gentile.

La grafica dei cartelli e le illustrazioni del progetto sono dell’illustratrice torinese Ilaria Minniti.

“Le Tracce di Masche nascono per far rivivere storie che troppo spesso restano chiuse negli archivi o affidate soltanto alla memoria orale - spiega Cristina Bertolino, fondatrice di Folklore in Piemonte -. L’idea è quella di creare esperienze capaci di riportare gli antichi saperi del nostro popolo nei luoghi, nei paesaggi e nelle comunità che lo hanno custodito per secoli, prima che scompaiano per sempre”.

Il Percorso sulle Tracce di Masche è liberamente fruibile lungo il Sentiero sul Maira di Racconigi con una lunghezza di poco più di un chilometro a tratta, su terreno sterrato ma pianeggiante e quasi tutto ombreggiato. Punto di partenza: Corso Regina Margherita, Piazzale Ponte Maira.