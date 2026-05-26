In visita al Planetario “Accendiamo le stelle” di Cerialdo con l'Auser Cuneo

L’Auser Cuneo e Vallate organizza, per giovedì 11 giugno alle ore 15, una visita presso il Planetario “Accendiamo le stelle” di Cerialdo. Come si legge sul sito del Liceo Scientifico “Il planetario è uno strumento ottico meccanico che permette di proiettare su uno schermo a forma di cupola la volta celeste visibile da qualsiasi località e in qualsiasi anno, giorno e ora”. Farà da guida il Prof. Gherardo Oreggia.

L’appuntamento è per le ore 15.00 presso il Planetario “Accendiamo le stelle” ex-scuola elementare Marco Polo di Cerialdo Via S. Pio X n.11 a Cerialdo.