Cronaca | 10 ottobre 2025, 11:52

Addio a Mario Pellegrino, cuore musicale di Radio Cuneo Nord

Conosciuto come Mario Muller, fu per oltre un decennio l’anima della programmazione musicale dell’emittente. “Con lui se ne va un pezzo di memoria storica”, il ricordo degli editori Sergio e Agnese Maccario

Mario Pellegrino

Si è spento dopo una lunga malattia Mario Pellegrino, conosciuto al pubblico e agli amici del mondo radiofonico con il nome d’arte di Mario Muller. Nato a Zurigo, in Svizzera, nel 1964, aveva legato la sua carriera e la sua passione per la musica a Radio Cuneo Nord, dove fin dall’anno di fondazione, nel 1987, si era occupato della scelta e della messa in onda delle programmazioni musicali, diventandone una figura di riferimento per oltre dieci anni.

Appassionato e instancabile ricercatore di sonorità, Mario era considerato un vero enciclopedico della musica: conosceva autori, interpreti e brani di qualsiasi epoca e genere, tanto che colleghi e amici lo avevano soprannominato affettuosamente “lo Shazam umano”, per la sua incredibile capacità di riconoscere una canzone dopo appena pochi secondi d’ascolto.

La sua competenza e la sua dedizione hanno contribuito in modo decisivo alla crescita e all’identità musicale dell’emittente. “Con Mario – ricordano Sergio e Agnese Maccario, editori di Radio Cuneo Nord – se ne va un pezzo di memoria storica del nostro lavoro. La sua opera, nella sede storica della radio al Palazzo Chiodo, è stata la base fondamentale per l’affermazione della nostra realtà. La passione, la cultura musicale e l’umanità di Mario hanno lasciato un segno indelebile.”

I funerali di Mario Pellegrino, che lascia la mamma Carmen, si svolgeranno sabato 11 ottobre alle 10 nella chiesa Parrocchiale San Michele di Cuneo e saranno l’occasione per familiari, amici, colleghi e ascoltatori di salutarlo con affetto e riconoscenza. A lui, che per una vita ha fatto della musica la sua ragione d’essere, Radio Cuneo Nord dedica un ultimo, silenzioso applauso.
 

Cesare Mandrile

