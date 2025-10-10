Addio a Mario Pellegrino, cuore musicale di Radio Cuneo Nord

Si è spento dopo una lunga malattia Mario Pellegrino, conosciuto al pubblico e agli amici del mondo radiofonico con il nome d’arte di Mario Muller. Nato a Zurigo, in Svizzera, nel 1964, aveva legato la sua carriera e la sua passione per la musica a Radio Cuneo Nord, dove fin dall’anno di fondazione, nel 1987, si era occupato della scelta e della messa in onda delle programmazioni musicali, diventandone una figura di riferimento per oltre dieci anni.

Appassionato e instancabile ricercatore di sonorità, Mario era considerato un vero enciclopedico della musica: conosceva autori, interpreti e brani di qualsiasi epoca e genere, tanto che colleghi e amici lo avevano soprannominato affettuosamente “lo Shazam umano”, per la sua incredibile capacità di riconoscere una canzone dopo appena pochi secondi d’ascolto.

La sua competenza e la sua dedizione hanno contribuito in modo decisivo alla crescita e all’identità musicale dell’emittente. “Con Mario – ricordano Sergio e Agnese Maccario, editori di Radio Cuneo Nord – se ne va un pezzo di memoria storica del nostro lavoro. La sua opera, nella sede storica della radio al Palazzo Chiodo, è stata la base fondamentale per l’affermazione della nostra realtà. La passione, la cultura musicale e l’umanità di Mario hanno lasciato un segno indelebile.”

I funerali di Mario Pellegrino, che lascia la mamma Carmen, si svolgeranno sabato 11 ottobre alle 10 nella chiesa Parrocchiale San Michele di Cuneo e saranno l’occasione per familiari, amici, colleghi e ascoltatori di salutarlo con affetto e riconoscenza. A lui, che per una vita ha fatto della musica la sua ragione d’essere, Radio Cuneo Nord dedica un ultimo, silenzioso applauso.

