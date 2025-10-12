 / Al Direttore

Al Direttore | 12 ottobre 2025, 17:18

Un nuovo campo per il futuro del Roata Chiusani

Il direttivo, i tesserati e gli sportivi ringraziano il sindaco Chiavassa, la Giunta comunale e tutti coloro che hanno reso possibile la ristrutturazione dell’impianto sportivo roatese

Riceviamo e pubblichiamo

Con la nuova stagione ormai iniziata il direttivo e i tesserati delll'A.S.D. F.C. Roata Chiusani e tutti gli sportivi che frequentano l'impianto desiderano ringraziare il sindaco Chiavassa per la determinazione nel voler realizzare il progetto di ristrutturazione del campo sportivo, la Giunta comunale in particolare i roatesi Cristina Galfré e Guido Mattalia e tutti coloro che hanno contribuito ai lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo roatese: sistemazione ed ampliamento terreno di gioco e la sostituzione di porte, panchine e recinzione.


La realizzazione di questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la nostra frazione, migliorando le condizioni di gioco e garantendo maggiore sicurezza per gli atleti. L'impegno profuso dall'Amministrazione comunale nella valorizzazione dell'impianto sportivo è stato determinante per il successo di questa iniziativa.
Grazie di cuore!

