Un nuovo campo per il futuro del Roata Chiusani

Con la nuova stagione ormai iniziata il direttivo e i tesserati delll'A.S.D. F.C. Roata Chiusani e tutti gli sportivi che frequentano l'impianto desiderano ringraziare il sindaco Chiavassa per la determinazione nel voler realizzare il progetto di ristrutturazione del campo sportivo, la Giunta comunale in particolare i roatesi Cristina Galfré e Guido Mattalia e tutti coloro che hanno contribuito ai lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo roatese: sistemazione ed ampliamento terreno di gioco e la sostituzione di porte, panchine e recinzione.



La realizzazione di questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la nostra frazione, migliorando le condizioni di gioco e garantendo maggiore sicurezza per gli atleti. L'impegno profuso dall'Amministrazione comunale nella valorizzazione dell'impianto sportivo è stato determinante per il successo di questa iniziativa.

Grazie di cuore!