Cronaca | 13 ottobre 2025, 15:01

Alba, fuga di gas in via Silvio Pellico: evacuate quattro famiglie, allarme rientrato

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata per rottura di un tubo. Situazione risolta dall'azienda della rete, nessun problema per i residenti

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre, in via Silvio Pellico ad Alba, una fuga di gas ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e l'evacuazione precauzionale di quattro famiglie.

L'emergenza è scattata a seguito della rottura di un tubo del gas sulla strada davanti a un condominio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e disposto l'allontanamento temporaneo dei residenti coinvolti.

Dopo l'arrivo della ditta incaricata della gestione della rete del gas, il problema è stato risolto in breve tempo. L'allarme è quindi rientrato e le famiglie evacuate hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni senza conseguenze.

Nessun ferito o intossicato è stato registrato tra i condomini. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

