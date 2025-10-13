 / Eventi

Eventi | 13 ottobre 2025, 12:03

Alba, apre la rassegna “Diritti a Teatro” con un omaggio a Pinot Gallizio

Giovedì 16 ottobre al Teatro Moretta lo spettacolo inaugurale “L’uomo del futuro – Storie e situazioni su Pinot Gallizio”

Pinot Gallizio (foto Comune di Alba)

Pinot Gallizio (foto Comune di Alba)

Giovedì 16 ottobre, alle ore 21, al Teatro Moretta di Alba andrà in scena “L’uomo del futuro – Storie e situazioni su Pinot Gallizio”, spettacolo inaugurale della quinta edizione di “DAT 25/26 – Diritti a Teatro”, la rassegna di teatro civile ideata e diretta dal Teatro del Fiasco. L’appuntamento sarà replicato in matinée, venerdì 17 ottobre.

La prima rappresentazione della stagione – produzione CTB Production – è dedicata a Pinot Gallizio, farmacista, figura di spicco della vita politica albese, artista del gesto libero e visionario, fondatore della pittura industriale e protagonista della scena artistica europea del Secondo Dopoguerra. Attraverso parole, musica e narrazione, lo spettacolo ne ripercorre la vita e l’opera, restituendo al pubblico l’energia di una personalità che ha saputo unire innovazione artistica e pittorica, libertà e sperimentazione.

La rassegna “DAT 25/26 – Diritti a Teatro” accompagnerà il pubblico da ottobre a marzo con cinque spettacoli dedicati a grandi figure del Novecento italiano. Dopo l’omaggio a Gallizio, seguiranno “PPP. Amore e lotta” su Pier Paolo Pasolini (19 novembre, Teatro Sociale), “Il discorso di Chicchi” dedicato a Teresa Mattei (14 gennaio, Teatro Moretta), “Ultima notte Mia” su Mia Martini (19 febbraio, Teatro Moretta) e “Adesso sono”, ritratto di Carla Lonzi (8 marzo, Teatro Sociale).

Compongono la rassegna temi e biografie capaci di unire memoria, arte e impegno sociale, attraverso il linguaggio del teatro civile.

Biglietti: intero € 8, ridotto € 5.
Prevendita: Ottica Sipario, Alba.
Vendita diretta: al botteghino, la sera dello spettacolo.
Informazioni e prenotazioni: info@teatrodelfiasco.it – 328 2951067. 
Direzione artistica a cura del Teatro del Fiasco.

E.R.

