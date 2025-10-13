Alba, apre la rassegna “Diritti a Teatro” con un omaggio a Pinot Gallizio

Giovedì 16 ottobre, alle ore 21, al Teatro Moretta di Alba andrà in scena “L’uomo del futuro – Storie e situazioni su Pinot Gallizio”, spettacolo inaugurale della quinta edizione di “DAT 25/26 – Diritti a Teatro”, la rassegna di teatro civile ideata e diretta dal Teatro del Fiasco. L’appuntamento sarà replicato in matinée, venerdì 17 ottobre.

La prima rappresentazione della stagione – produzione CTB Production – è dedicata a Pinot Gallizio, farmacista, figura di spicco della vita politica albese, artista del gesto libero e visionario, fondatore della pittura industriale e protagonista della scena artistica europea del Secondo Dopoguerra. Attraverso parole, musica e narrazione, lo spettacolo ne ripercorre la vita e l’opera, restituendo al pubblico l’energia di una personalità che ha saputo unire innovazione artistica e pittorica, libertà e sperimentazione.

La rassegna “DAT 25/26 – Diritti a Teatro” accompagnerà il pubblico da ottobre a marzo con cinque spettacoli dedicati a grandi figure del Novecento italiano. Dopo l’omaggio a Gallizio, seguiranno “PPP. Amore e lotta” su Pier Paolo Pasolini (19 novembre, Teatro Sociale), “Il discorso di Chicchi” dedicato a Teresa Mattei (14 gennaio, Teatro Moretta), “Ultima notte Mia” su Mia Martini (19 febbraio, Teatro Moretta) e “Adesso sono”, ritratto di Carla Lonzi (8 marzo, Teatro Sociale).

Compongono la rassegna temi e biografie capaci di unire memoria, arte e impegno sociale, attraverso il linguaggio del teatro civile.

Biglietti: intero € 8, ridotto € 5.

Prevendita: Ottica Sipario, Alba.

Vendita diretta: al botteghino, la sera dello spettacolo.

Informazioni e prenotazioni: info@teatrodelfiasco.it – 328 2951067.

Direzione artistica a cura del Teatro del Fiasco.