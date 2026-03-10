Giornate FAI di Primavera: Cherasco e Moretta aprono palazzi storici e tesori nascosti

Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, giunta alla 34ª edizione. L'evento, il più importante appuntamento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, coinvolge 780 luoghi in 400 città con aperture a contributo libero, grazie all'impegno di migliaia di volontari in tutta Italia.

In provincia di Cuneo, protagoniste saranno Cherasco e Moretta, con un programma ricco di visite guidate, itinerari inediti e aperture straordinarie di palazzi storici normalmente chiusi al pubblico.

CHERASCO: SINFONIA DI BELLEZZA

A Cherasco, l'evento è intitolato "Sinfonia di bellezza: Cherasco dai mille volti" e nasce dalla collaborazione tra la Delegazione FAI di Cuneo, il Gruppo FAI Alba e Langhe e il Gruppo FAI Giovani di Cuneo, con il patrocinio del Comune. A rendere speciale l'iniziativa sarà la partecipazione di 80 Apprendisti Ciceroni, studenti del Liceo Giolitti-Gandino di Bra, dell'IPS Mucci di Bra e del Liceo Govone di Alba, che accompagneranno i visitatori attraverso le meraviglie della "Città delle paci".

Le aperture previste includono il Palazzo Comunale, con la Sala del Consiglio e l'ufficio del Sindaco eccezionalmente visitabili; Palazzo Gotti di Salerano, sede del Museo Adriani, che riapre dopo un periodo di chiusura; il Palazzo del Monte di Pietà, con il suo archivio storico; la Chiesa di Sant'Agostino, gioiello barocco opera di Sebastiano Taricco; e l'itinerario "Tra storia e devozione", dal Santuario della Madonnina alla Chiesa di San Pietro, passando per il Viale Napoleonico, il Castello Visconteo e Casa Lagorio.

Il punto di accoglienza sarà di fronte all'Ufficio Turistico. Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), con partenze ogni 30 minuti per i singoli luoghi e ogni 60 minuti per l'itinerario. Il contributo suggerito è di 5 euro (3 euro per gli iscritti FAI) per singolo luogo, e 10 euro (8 euro per gli iscritti) per l'itinerario.

MORETTA: TRA SANTUARIO E CATASTI STORICI

A Moretta, la Delegazione FAI di Saluzzo, insieme al Gruppo FAI Savigliano e al Gruppo Giovani, ha preparato tre percorsi nel cuore della cittadina. Il primo, "Personaggi illustri, vie, palazzi e storie di corte", attraversa il centro storico toccando il Palazzo Comunale, con le tele dei personaggi illustri morettesi, e Palazzo Pignatta, elegante dimora settecentesca eccezionalmente aperta, dove un intermezzo musicale dell'Associazione "La Ginestra" accoglierà i visitatori.

Il secondo itinerario, "Santuario inedito e catasti storici", porta al Santuario della Beata Vergine del Pilone, capolavoro barocco del XVII secolo, con accesso straordinario alla sacrestia e al coro. Nella foresteria saranno esposti i quattro catasti storici di Moretta (dal 1791 al 1892), testimonianza dell'evoluzione del territorio.

Infine, in esclusiva per gli iscritti FAI, sarà visitabile l'Archivio Storico del Santuario, che conserva documenti dal 1684 al 1965, una biblioteca antica e una cassaforte settecentesca.

Le visite a Moretta si terranno sabato pomeriggio e domenica mattina e pomeriggio, con contributo di 5 euro (12 euro per tutte e tre le aperture, riservato agli iscritti FAI).

CASTELLO DELLA MANTA

Anche il Castello della Manta, Bene FAI del territorio, partecipa con visite guidate dagli studenti del Liceo Bodoni di Saluzzo e del Liceo Peano-Pellico di Cuneo. Previsto inoltre un percorso esclusivo per gli iscritti FAI alla Chiesa di Santa Maria del Rosario e un concerto dell'equinozio di primavera sabato 21 marzo alle 18.

"Tornare a Cherasco con le Giornate FAI è per noi una grande emozione", ha dichiarato Roberto Audisio, capo Delegazione FAI di Cuneo. "Partecipare significa sostenere concretamente il lavoro del FAI per proteggere la bellezza italiana".