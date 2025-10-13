Cultura è benessere anche in azienda (VIDEO)

In questa occasione, i rappresentanti del partenariato di progetto, composto da ATL del Cuneese, Compagnia Dispari Teatro, La Fabbrica dei Suoni e Scuola APM Saluzzo, coordinati da NOAU - officina culturale, hanno svelato nel dettaglio le proposte di Team Building e Family Day create in questi mesi di lavoro e rivolte ai dipendenti delle aziende e alle loro famiglie, raccontando le basi teoriche e pratiche su cui si fondano i benefici di queste proposte: gli effetti positivi delle attività culturali di qualità sul grado di socialità e sull’autoconsapevolezza - e, di conseguenza, sulla salute - delle persone sono alla base dell’obiettivo di progetto, che è quello di creare un ponte tra creatività e mondo dell’imprenditoria con esperienze coadiuvate da professionisti in cui musica, arte, teatro e storia diventano strumenti per rafforzare il lavoro di gruppo, sviluppare competenze utili e costruire comunità.

Con i Team Building si aprono possibilità uniche di rafforzare i legami tra colleghi e mettersi in gioco all’insegna del coinvolgimento attivo e della creatività: dalla sperimentazione di tecniche artistiche come l’incisione, la tipografia e la stampa tradizionale all’esplorazione delle possibilità espressive del corpo con il teatro, dalla liberazione offerta dal potere trasformativo della musica all’esercizio di immedesimazione nell’altro da sé, guidato memoria storica del nostro territorio.Le famiglie dei dipendenti sono invece al centro della proposta di Family Day: grazie all’esperienza dei partner di progetto, gestori di altrettanti luoghi che ospiteranno le attività (quali ad esempio il Museo Civico della Stampa di Mondovì, le Officine Santa Chiara a Cuneo o “L’Anello di Pluf” nei boschi di Venasca) potranno beneficiare di attività laboratoriali e di momenti di condivisione creati appositamente per loro, in cui alla magia delle arti e della musica nei luoghi della cultura si uniscono ingredienti fondamentali per trascorrere una giornata in famiglia quali gioco, divertimento e serenità.



Si apre ora la call to action che permetterà a 15 aziende del territorio di sperimentare gratuitamente le proposte in alcune delle location più belle della provincia: c’è tempo fino al 28 novembre 2025.



Per richiedere il catalogo completo delle offerte, prenotare le attività e chiedere informazioni, è possibile fare riferimento al capofila del progetto NOAU – officina culturale, scrivendo all’indirizzo info@noau.eu o telefonando al numero +39 3245955585