Mercatino di Natale a Busca: aperte le iscrizioni per espositori, appuntamento il 14 dicembre

A Busca si pensa già al Natale e fervono i preparativi del tradizionale mercatino che per tutta la giornata di domenica 14 dicembre animerà le vie del centro cittadino con stand, musica, sapori e tante curiosità.



L’iniziativa è promossa dal Comune di Busca in collaborazione con Assoimprese e il coordinamento organizzativo della Fondazione Amleto Bertoni, grazie anche al supporto operativo delle associazioni e dei comitati buschesi.



Sono aperte le iscrizioni per espositori e partecipanti. Per info, adesioni e prenotazione degli spazi contattare la Fondazione Amleto Bertoni al numero di telefono 3667448813 oppure via mail a info@fondazionebertoni.com .