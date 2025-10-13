Musica e tradizione a Gabrielassi: sabato 18 la Rassegna Corale dedicata a don Civra

La 7ª edizione della Rassegna Corale “Ferruccio Civra”, concerto nato per ricordare il sacerdote e musicologo che per 47 anni esercitò il suo ministero nella piccola ma splendida chiesa barocca della frazione Gabrielassi dedicata a S. Antonio di Padova, si svolgerà nella chiesa stessa, sabato 18 ottobre alle ore 21, in occasione della Festa patronale celebrata il giorno successivo.

La manifestazione fa parte della Rassegna itinerante denominata “Decantare”, promossa ed organizzata dall’Associazione Cori Piemontesi e patrocinata dalla Regione con i Comuni di Sommariva Bosco e Caramagna Piemonte.

In questa edizione si esibiranno il gruppo vocale “Le Chardon” di Settimo Torinese ed il Coro “Full of Life” di Villanova d’Asti.

Il Gruppo vocale “Le Chardon” nasce nel 2009 prendendo origine da un coro che in precedenza, per circa 25 anni e con un repertorio basato sulla tradizione popolare, aveva attivamente partecipato ad importanti Rassegne ricevendo importanti riconoscimenti.

La nuova realtà musicale, in formazione più ristretta, propone brani di diverse epoche, dal gregoriano alla polifonia sacra fino al contemporaneo. Numerosi i riconoscimenti attenuti ed oltre 400 i concerti eseguiti sotto la guida del Maestro Fabrizio Barbero.

Il Coro “Full of Life” (cioè “Pieni di vita”) nato nel 2017 e diretto da Francesca Gilli, è composto da 35 giovani di Villanova d’Asti e dintorni. Il suo repertorio spazia dalla musica sacra a quella profana, con canti polifonici a cappella ed arrangiamenti pop di artisti italiani e stranieri. Il gruppo, molto attivo, può vantare partecipazioni a concerti e festival nonché collaborazioni con orchestre, maestri ed autori di diversi paesi europei.

Come ogni anno, dopo la musica è previsto un rinfresco offerto dagli organizzatori con il contributo dei panifici sommarivesi di Aldo Chiesa e Rimondotto ed il vino della ditta “Battaglio” di Vezza D’Alba.