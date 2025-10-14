Alba verso standard d’eccellenza nella raccolta differenziata

Mercoledì 8 ottobre, nella sala del Consiglio comunale “T. Bubbio”, la Città di Alba ha reso noti i primi dati relativi all’efficacia del sacco conforme, introdotto il 23 giugno scorso, e dell’attività dell’ecosportello, gestito dalla società pubblica STR.

Nel corso della conferenza stampa sono state illustrate le performance dei mesi successivi all’avvio, le prossime novità del servizio e i potenziali passi avanti verso l’eccellenza nella gestione dei rifiuti.

A partire da luglio, agosto e settembre la produzione di rifiuto indifferenziato si è stabilmente collocata al di sotto dei 100 kg per abitante all’anno, a fronte dei circa 137 kg dell’anno precedente, un calo netto e costante. Parallelamente si è osservato un aumento nell’intercettazione delle frazioni riciclabili: carta, vetro, plastiche, metalli e, in modo particolarmente significativo, l’umido.

Le novità annunciate per novembre includono:

• la raccolta domiciliare, su richiesta, degli abiti usati (e conseguente rimozione dei contenitori stradali gialli, troppo spesso oggetto di abbandoni);

• la raccolta porta a porta degli imballaggi in acciaio e alluminio.

Alla conferenza erano presenti, oltre al sindaco Alberto Gatto e all’assessore alla Transazione ecologica Roberto Cavallo, Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio Ricrea, che, a nome anche dei colleghi del Consorzio per il riciclo dell’alluminio Cial, ha evidenziato come l’esperienza di Alba sia seguita con interesse a livello nazionale, Gian Mario Giolito, presidente di STR, e Giuseppe Dacomo, presidente del Consorzio Coabser.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Roberto Cavallo: “Ringraziamo i cittadini albesi per la risposta positiva al nuovo sistema – dichiarano -. La volontà dell’Amministrazione è portare Alba verso standard comparabili con eccellenze italiane già consolidate. Tra le prime azioni da intraprendere quella di far sì che tutti adottino il nuovo servizio, visto che in questi mesi siamo già passati dal 40 % circa all’80% di utenze domestiche e non domestiche che hanno ritirato il kit per la raccolta. In secondo luogo è necessario individuare soluzioni sostenibili delle aree “critiche” della città. Proseguiamo il percorso intrapreso, soddisfatti dei risultati ottenuti”.