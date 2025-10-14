Mieloma multiplo, un incontro pazienti-medici a Cuneo

Da qualche anno l’A.I.L. organizza seminari dedicati alle principali malattie ematologiche. In questi incontri, relatori esperti analizzano i diversi aspetti della patologia, mentre pazienti e famigliari possono rivolgere domande mirate e dirette.

Quest’anno il seminario è stato organizzato a Cuneo, in collaborazione con la sezione A.I.L. di Cuneo -“Paolo Rubino” ODV, ed è dedicato al Mieloma Multiplo.

L’incontro si terrà sabato 18 ottobre a partire dalle ore 9:30 presso lo Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo – Via Roma 15-17.

Tra i relatori saranno presenti la Direttrice S.C. Ematologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo Dottoressa Sara Bringhen, la Dottoressa Mariella Grasso, la Dottoressa Ivana Celeghini, il Dottor Francesco Vassallo medici del reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo oltre che testimonianze dirette di pazienti.

La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi chiamando il numero 06 70386058

Invitiamo pazienti e familiari ad intervenire