Mondovì torna a "Peccati di Gola" con una nuova veste e un doppio appuntamento

A Mondovì torna "Peccati di Gola", con una veste rinnovata e un doppio appuntamento.

“Si pensi a un nome più comprensivo, coinvolgendo più realtà locali”. Questa era stata la richiesta espressa, da cittadini e commercianti, lo scorso anno nel corso dell'incontro che il Comune aveva organizzato a margine dell'evento, per raccogliere le impressioni dei cittadini e dei commercianti.

Dopo una grande campagna di comunicazione, che aveva portato anche alla presentazione del TTG di Rimini, si era chiuso infatti in chiaro scuro il bilancio dell'edizione 2024 di "Calici e Forchette", kermesse enogastronomica nata sulle fondamenta di "Peccati di Gola".

Minimo comune denominatore di tutti gli interventi: la richiesta di ripensare il percorso, in modo che possa essere più compatto e meno dispersivo, creando piuttosto un percorso prestabilito che possa guidare il visitatore. Tra i commenti era emersa anche una certa malinconia per aver cancellato lo storico nome.

E quest'anno?

L'edizione 2025 al momento parte cauta: la prima comunicazione ufficiale da parte del Comune è di oggi, martedì 14 ottobre, a poche settimane dall'evento che, come da tradizione, si svolgerà nel primo fine settimana di novembre.

La prima novità è questa: il nome. Si torna infatti a "Peccati di Gola". La seconda è che la manifestazione si svolgerà interamente a Breo e che si sdoppierà in due momenti.

"Un’edizione di transizione che guarda nominalmente al passato, ma che ambisce a introdurre diversi elementi di novità per il presente (a partire dalla particolare attenzione verso i bambini e le famiglie alla luce della certificazione di “Comune Amico della Famiglia” ottenuta nei mesi scorsi) e per il futuro, per un’edizione 2026 che avrà l’impostazione contenutistica definitiva, a cui l’Amministrazione comunale sta già lavorando coinvolgendo fin da ora diversi enti locali - scrivono dal Comune -. Ritorna, insomma, la storica denominazione di “Peccati di Gola” ancora amata da cittadini e visitatori".

La manifestazione dedicherà spazio a bambini e famiglie, con ambientazioni, decorazioni autunnali e a tema 'Halloween', con laboratori, street food e mongolfiere, con il padiglione della XXVII Fiera Regionale del Tartufo, nel week end dei Santi (31 ottobre, 1 e 2 novembre).

Un secondo momento vedrà invece protagoniste le De.Co dando il via agli eventi natalizi (fine settimana 7-8 dicembre). Ad organizzare la manifestazione, infine, sarà la Progetto Impresa S.a.s. di Centallo in collaborazione con Leonardo Arte e Centro del Cerchio.

"Non abbiamo dimenticato le critiche, le osservazioni e i suggerimenti dello scorso anno e proprio da questa importante fase di ascolto è nata la volontà, per quest’edizione, di proporre un qualcosa di meno altisonante in termini promozionali e pubblicitari, ma fresco e innovativo dal punto di vista contenutistico - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno -. Non ci sarà, innanzitutto, la tradizionale concentrazione temporale in un solo fine settimana. “Peccati di Gola”, infatti, raddoppia con un appuntamento speciale all’Immacolata dedicato alle specialità De.C.O. che si intersecherà con il “Movì Winter Edition”, inaugurando di fatto l’intero programma natalizio.

Tra il 31 ottobre e il 2 novembre, invece, spazio ai bambini e alle famiglie con scenografie e laboratori a tema Halloween, street food dolce e salato, area vendita ed esposizione, intrattenimenti itineranti, degustazioni guidate e l’imperdibile “Palatartufo”. Non potevano mancare, inoltre, le mongolfiere, presenti sia con il vincolato gratuito nelle giornate dell’1 e del 2 novembre, sia con incredibili palloni radiocomandati in volo su alcuni tratti del centro storico. “Peccati di Gola” 2025, insomma, all’insegna del gusto e dei sapori tipici, ma soprattutto dei bambini, delle famiglie e delle mongolfiere, per un’esperienza di visita ad ampio respiro, condivisa con le diverse associazioni di categoria a cui va, fin da ora, il nostro ringraziamento".