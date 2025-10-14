Ottobre Rosa, boom di richieste e linee intasate a Cuneo: il caso approda in Regione

Boom di richieste e linee intasate per l’iniziativa di prevenzione oncologica “Ottobre Rosa”, promossa dal Centro Salute Donna dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

I 207 posti messi a disposizione per visite gratuite e controlli diagnostici sono andati esauriti in soli tre giorni, tra il 29 settembre e il 3 ottobre.

Dopo le segnalazioni di numerose utenti sulle difficoltà di prenotazione – raccolte e pubblicate proprio da Targato CN – la questione è approdata in Consiglio regionale grazie a un’interrogazione della consigliera Giulia Marro (Alleanza Verdi Sinistra – Sinistra Italiana – Europa Verde), che ha chiesto chiarimenti alla Giunta sui numeri reali dell’iniziativa, sui posti disponibili e sulle richieste rimaste inevase.

Tante quelle arrivate direttamente a lei e che l'hanno spinta a presentate il Question Time sul tema.

“Molte donne non sono riuscite nemmeno a mettersi in contatto telefonico con il Centro – ha ricordato Marro – ed è importante comprendere quanti posti fossero effettivamente disponibili, per garantire in futuro pari opportunità di accesso alle campagne di prevenzione”.

La risposta della Regione: 207 visite prenotate, tutto esaurito in pochi giorni

A rispondere è stato l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, che ha fornito i dati dettagliati.

Nel mese di ottobre, nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre Rosa”, sono state prenotate 207 visite e prestazioni, così suddivise:

• 47 visite ginecologiche

• 90 visite senologiche e di chirurgia plastica

• 6 densitometrie ossee

• 9 visite dermo-chirurgiche

• 9 visite dermo-endocrinologiche

• 10 visite di dietetica e nutrizione clinica

• 16 visite ostetriche per la rieducazione del pavimento pelvico

• 20 colloqui di counselling sul metabolismo dell’osso

Le prenotazioni si sono aperte il 29 settembre: in soli due giorni sono state fissate 95 visite. La disponibilità complessiva è stata esaurita il 3 ottobre, nonostante l’ampliamento della fascia oraria di prenotazione telefonica.

Riboldi ha inoltre ricordato che il Centro Salute Donna garantisce per tutto l’anno l’accesso diretto, senza prenotazione, alle visite senologiche (martedì e giovedì) e alle visite ginecologiche urgenti (lunedì, mercoledì e venerdì).

Nel 2024 le prestazioni erogate dal Centro sono state 9.895.

Un servizio eccellente e che funziona.

“Ottobre Rosa” resta una delle campagne più attese in provincia di Cuneo, ma il caso di quest’anno conferma quanto la domanda di prevenzione femminile sia in costante crescita e richieda una programmazione sempre più attenta.