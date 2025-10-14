Una riflessione sulla parola con Adriano Patti al Museo Diocesano di Cuneo

Giovedì 16 ottobre alle ore 18 il Museo Diocesano "San Sebastiano" di Cuneo accoglierà un incontro dedicato alla forza della parola e al valore del silenzio. Protagonista della serata sarà Adriano Patti, ex magistrato e autore del libro “Dal silenzio alla parola” pubblicato da Edizioni Qiqajon. In dialogo con Barbara Pasqua, giornalista e direttrice di TargatoCn, l’autore guiderà il pubblico in una riflessione sul significato profondo del linguaggio e sul suo ruolo nella costruzione della giustizia e della convivenza civile.

Il volume nasce dall’esperienza e dalla sensibilità di un uomo che ha vissuto per anni le sfide del mondo giudiziario e che oggi invita a un rinnovato impegno personale nella cura della parola. Secondo Patti, il silenzio è la radice da cui nasce una parola autentica, capace di costruire relazioni vere, di unire e di restituire dignità al vivere comune.

Nel libro, l’autore attraversa la Costituzione italiana e le sfide del tempo presente, mostrando come la parola, quando è frutto di ascolto e consapevolezza, diventi strumento di giustizia e via di responsabilità civile. Le domande che propone, come “quando parlare, perché farlo e quale effetto produce il nostro dire sugli altri”, invitano a una riflessione personale sul potere trasformativo del linguaggio.

L’incontro al Museo Diocesano sarà dunque un’occasione di dialogo e di approfondimento su temi oggi più che mai attuali: il rispetto, la legalità, la forza del pensiero che si fa voce. Nella suggestiva cornice del centro storico di Cuneo, tra arte e spiritualità, la serata offrirà al pubblico un momento di ascolto, confronto e crescita condivisa.

La partecipazione all’evento è gratuita; la prenotazione, pur non essendo obbligatoria, è consigliata tramite il seguente link.