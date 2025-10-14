Presentazione del libro “Allarme sicurezza” di Filippo De Bellis: pragmatismo e proposte efficaci senza ideologia

È stato presentato ieri presso il CAM Falcone e Borsellino il primo libro di Filippo De Bellis, Consigliere Municipio 5 di Milano e Responsabile Sicurezza in Regione Lombardia per Forza Italia, dal titolo “Allarme sicurezza.Dalla microcriminalità al controllo del territorio”.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali dell’On. Alessandro Cattaneo , Responsabile Nazionale Dipartimenti di Forza Italia, dell’On. Cristina Rossello, Segretario di Forza Italia Milano Grande Città, e del Dr. Luca Bernardo, Capogruppo Forza Italia al Consiglio Comunale di Milano.

“Milano ha bisogno di ritrovare la sua dimensione di città sicura, non con la propaganda ma con i fatti e la preparazione. Non con le scuse, ma con il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Questo libro è un contributo importante in questa direzione”, ha dichiarato l’On. Cristina Rossello durante il suo intervento.

A seguire si è svolto il panel di approfondimento “Dal presidio del territorio alla sicurezza nazionale”, con i contributi del Prof. Marco Bacini, Direttore del Master “Intelligence per la Sicurezza Nazionale e Internazionale” dell’Università LUM, di Mario Furlan, fondatore dei City Angels, e di Massimo Sanvito, giornalista di “Libero”.

Dal tema della videosorveglianza intelligente al ruolo delle associazioni di volontariato, fino

all’importanza della fiducia tra cittadini e forze dell’ordine, il dibattito è stato ricco di spunti e di

interventi molto partecipati. Il professor Bacini, autore anche della prefazione del libro, ha sottolineato come il digitale offra nuove opportunità di prevenzione e analisi per la sicurezza, con strumenti utili anche alle istituzioni: “Grandi aziende e istituti finanziari già utilizzano l’analisi open source per calcolare i rischi territoriali. Una città come Milano dovrebbe normalizzare i dati provenienti da polizia locale e questura per sviluppare modelli predittivi utili alla sicurezza urbana”.

Nel corso della serata è emerso più volte come il volume di Filippo De Bellis rappresenti un contributo tecnico e pragmatico, privo di ideologie, con proposte concrete per affrontare le sfide della sicurezza urbana.

In chiusura, lo stesso De Bellis ha ribadito che “la sicurezza non è né di destra né di sinistra: è un diritto che deve essere garantito e tutelato. Noi stiamo dalla parte della legalità, di chi rispetta le regole, di chi lavora ogni giorno per migliorare i nostri quartieri e di chi ha il coraggio di proporre idee nuove con una visione diversa”