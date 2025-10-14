Con la sfilata degli animali Demonte chiude la Fiera di San Luca tra tradizioni e sapori autunnali [FOTO]

A Demonte domenica scorsa, 12 ottobre, si sono conclusi i tradizionali festeggiamenti per la Fiera di San Luca.







Tra buon cibo e musica dal venerdì al sabato la Pro Loco ha accolto sotto il tendone gli estimatori della bagna caoda e del bollito, per poi culminare in serate danzanti e chiudere con la polentata per il pranzo di domenica.



Si conferma anche quest'anno uno degli appuntamenti più sentiti della stagione autunnale in Valle Stura. Una giornata dedicata al mondo agricolo, alle tradizioni popolari e ai prodotti tipici della montagna cuneese.



Protagoniste della grande mostra-mercato le eccelle gastronomiche tipiche locali, ma il vero momento rappresentativo di tutto l'evento resta la sfilata degli animali, che segna la fine della stagione degli alpeggi e del rientro nelle stalle in vista dell'inverno.





Tra ovini e bovini, circa 300 capi hanno, infatti, sfilato in centro paese dopo i mezzi agricoli storici parcheggiati poi in piazza per essere ammirati. L'intrattenimento si è arricchito inoltre dell'esibizione della banda musicale Demunteisa e degli sbandieratori di Fossano.





Un evento organizzato dal Comune di Demonte in collaborazione con le associazioni locali e la Proloco.