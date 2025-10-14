Fiera del Marrone, Coldiretti Cuneo: torna la scuola di campagna e la fattoria degli animali

Migliaia di bambini sono attesi a Cuneo di venerdì 17 a domenica 19 ottobre in occasione della 26ª Fiera nazionale del Marrone per visitare la Fattoria degli animali e partecipare ai laboratori didattici di Coldiretti Campagna Amica ai Giardini Fresia.

Proprio nei giorni in cui il Censis evidenzia come otto italiani su dieci chiedano mense scolastiche libere da cibi ultraprocessati, Coldiretti Cuneo, attraverso i progetti di Educazione alla Campagna Amica, rinnova il proprio impegno al fianco delle scuole per promuovere una cultura alimentare sana e consapevole, basata su cibo genuino, stagionale e di provenienza locale.

Nella prima giornata di Fiera, venerdì 17 ottobre, i laboratori delle fattorie didattiche di Campagna Amica saranno infatti riservati alle scuole primarie e dell’infanzia di Cuneo e dei Comuni limitrofi, dalle 8.30 alle 17.00, con oltre mille bambini già prenotati. Le scolaresche scopriranno e sperimenteranno in prima persona il mondo dell’agricoltura attraverso attività su pane, miele, latte, orto, erbe aromatiche, stagionalità, bosco e animali, per imparare l’importanza del cibo genuino, della biodiversità e del rispetto per l’ambiente.

Anche quest’anno torna l’attesa Fattoria degli animali, allestita da Coldiretti Cuneo, in collaborazione con l’ARAP e l’Associazione Piccoli Animali, visitabile sabato 18 e domenica 19 ottobre dalle 10.00 alle 19.00. Decine gli animali da ammirare: vacche e vitellini delle razze Piemontese, Frisona, Pezzata Rossa e Pustertaler, asini, cavalli, pony e tanti piccoli animali come galline e conigli di razze particolari che incuriosiscono e appassionano grandi e piccini.

I laboratori continueranno per tutto il weekend, il 18 e 19 ottobre dalle 15.00 alle 17.00, e saranno aperti a tutte le famiglie (su prenotazione: eca.cn@coldiretti.it – 366 5752531, fino ad esaurimento posti). I bambini potranno trasformare il latte in formaggio, impastare il pane, scoprire il miele e conoscere da vicino piante, colture e prodotti genuini insieme agli agricoltori.

“Anche quest’anno rinnoviamo con entusiasmo la nostra presenza alla Fiera nazionale del Marrone, dedicando uno spazio speciale ai più piccoli per farli diventare protagonisti della scuola di campagna – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. È un’occasione preziosa per trasmettere valori fondamentali come la stagionalità, la qualità e la genuinità dei prodotti del nostro territorio”.

“La fattoria e i laboratori didattici rappresentano un modo concreto per raccontare l’impegno quotidiano dei nostri allevatori e agricoltori nel presidiare il territorio, tutelare la biodiversità e promuovere il benessere animale – aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo –. Portiamo nel cuore della città la ricchezza del mondo rurale cuneese, a beneficio di bambini e famiglie”.