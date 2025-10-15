 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 15 ottobre 2025, 12:20

Controlli della polizia stradale sui bus RT anche in Liguria, ai raggi x pneumatici, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi

L’utenza ringrazia sui social network l'azione degli agenti

Controlli della polizia stradale sui bus RT anche in Liguria, ai raggi x pneumatici, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi

La preoccupazione per la sicurezza del trasporto pubblico in Riviera ha trovato una risposta concreta nell'azione della polizia stradale, che ha intensificato le verifiche sulle condizioni di pullman e pulmini di Riviera Trasporti.

 I controlli, che si sono svolti in contemporanea anche sulle linee servite da Rt Piemonte,  sono stati sollecitati anche dalle crescenti lamentele e apprensioni manifestate dall'utenza. L'azione della polstrada si è focalizzata su aspetti fondamentali per la sicurezza stradale e la regolarità amministrativa dei mezzi: uno dei principali elementi sui cui è stata posta l’attenzione è lo stato di usura dei pneumatici.

La verifica su questo fronte è cruciale, poiché difetti ai battistrada compromettono seriamente l'aderenza e la sicurezza, rendendo i veicoli particolarmente vulnerabili in condizioni meteorologiche avverse. 

Gli agenti hanno passato al setaccio la documentazione relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, un aspetto che tocca direttamente la longevità e l'affidabilità dei veicoli. Non sono mancati i controlli sulla regolarità dei libretti di circolazione. 

Mentre l'azione delle forze dell'ordine si svolgeva sul campo, la reazione dell'utenza non si è fatta attendere. In tanti hanno espresso il loro apprezzamento per l’intervento. La rete si è popolata di post e commenti, spesso corredati da fotografie dei controlli, che ringraziano le autorità per aver raccolto l'allarme e aver agito a tutela della sicurezza dei passeggeri.

Diego David - LavocediImperia

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium