Torna a Cuneo "Granda Bricks": un weekend nel mondo dei mattoncini Lego®

Cuneo vive di tradizioni e come non far mancare alla cittadinanza una vera e grande esposizione di Lego® l’associazione culturale ALTERLEGOCUNEO informa che, sarà proposta la 3° Edizione di Granda Bricks nelle date 18 e 19 ottobre 2025 ricevendo ospitalità di ABE SCHOOL presso i locali dell’istituto Andrea Fiore di Cuneo con ingresso da Via Monsignor Secondo Bologna nr 9 si svolgerà l’esposizione di opere e diorami Lego®.

Famiglie e bambini potranno vivere una due giorni nel mondo dei mattoncini danesi che ormai da anni accompagnano generazioni ma anche vivere il cortile completamente adibito ad aree di gioco ed intrattenimento.

Il villaggio di alterlegocuneo ed ABE SCHOOL ospiterà oltre 700mq di esposizione saranno presenti nell’imponente cortile anche stand culturali e sportivi di promozione, bancherelle a tema, truccabimbi per grandi e piccoli, Open Baladin come chiosco di birra e Tentazioni col chiosco dolciumi e da Cuneo e Torino gruppi Cosplayers animeranno l’evento intrattenendo visitatori ed espositori, inoltre ci sarà la possibilità di partecipare ad aree gioco e costruzione bricks.