Riflettori accesi sulle cantine del Roero: a Santo Stefano Roero prima riuscita edizione per “Wine in Sansteu” [FOTO]

'Palarocche' gremito ieri, sabato 7 febbraio, in occasione della prima edizione di “Wine in Sansteu”, evento organizzato dall’Enoteca Regionale del Roero e dai produttori di Santo Stefano Roero.

Idea semplice e funzionale: riunire 10 cantine per un banco d’assaggio dei vini locali, due momenti di divulgazione con esperti e cena con menu di qualità.

Il risultato è stato sorprendente. Un centinaio di partecipanti alle degustazioni, 150 alla cena, soddisfatti almeno quanto i produttori, alcuni famosi, altri meno, che hanno avuto modo di presentare i loro vini ad un pubblico vario, interessato, curioso e competente.

A condurre la serata è stato il presidente dell’Enoteca Regionale del Roero Marco Perosino, che ha dato spazio in un bel momento di condivisione informativa al naturalista Edmondo Bonelli e al sommelier Andrea Dani di AIS Piemonte (Associazione Italiana Sommelier).

Il pubblico ha così potuto approfondire peculiarità e tipicità dei vini del Roero e nel contempo vivere un’atmosfera familiare, come spesso accade negli eventi organizzati dall’Enoteca, che ha in programma altri due appuntamenti ravvicinati.

Giovedì 12 febbraio alle ore 18, nella sede di Canale in via Roma 57, si terrà la presentazione del libro di Gianni Gagliardo “Il fascino di un paese straordinario”, (info 0173/978228), mentre venerdì 20 febbraio, alle ore 20, presso il ristorante Marcelin di Montà, verrà presentato il Roero DOCG in abbinamento al piatto principe della tradizione piemontese, il bollito (info e prenotazioni 347 71 06 645 – 338 17 68 810).

Le cantine che hanno partecipato alla serata di Santo Stefano Roero, tutte con sede nel comune roerino e salutate durante il pomeriggio dalla sindaca Giuseppina Facco, sono state:

Azienda Agricola Rabel, Carlo Cauda, Chiesa, Crota CÌchin, Delpero, Francesco Rosso, Gonella, Michele Brezzo, Nizza Silvano, Sibona F.lli Stefano e Domenico.

La cena è stata preparata e servita dal Catering Cantamessa di Priocca.

Sempre più incisivi i contributi dell’Enoteca Regionale del Roero (anche sponsor del Cuneo Volley) per la promozione turistica, e non solo, del territorio , con la collaborazione dell’associazione GoWine e di tutti i Comuni soci.