Eventi | 16 ottobre 2025, 06:49

Al Cai di Alba una serata sullo "zaino alimentare"

Venerdì 17 ottobre la biologo nutrizionista Giulia Porcheddu parlerà su quali sono gli alimenti giusti per affrontare ogni escursione

Venerdì 17 ottobre è in programma in sede CAI Alba alle ore 21 una serata dal titolo "lo zaino alimentare".

Avete programmato la vostra uscita da tempo e preparato il vostro zaino, finalmente si parte, e agli snack per l'escursione ci avete pensato? Quante volte durante il cammino vi siete trovati a dover fronteggiare un calo di energia o vi siete appesantiti dopo aver pranzato!

Un panino, della frutta e delle bevande energetiche potrebbero andar bene, ma in che misura e come capire quali sono gli alimenti giusti da avere con sé durante l’attività outdoor?

Di tutto questo saprà rispondervi la dottoressa Giulia Porcheddu, biologo nutrizionista nella serata di venerdì. Ingresso libero a tutti

