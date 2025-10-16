Al via la seconda edizione del "Norma Fantini Opera Contest"

L’Associazione Culturale Territori, la Fondazione Fossano Musica e More News Soc. Coop. annunciano ufficialmente la seconda edizione del concorso lirico internazionale “Norma Fantini Opera Contest”, dedicato a giovani cantanti lirici under 33.

Dopo il successo della prima edizione, il concorso torna a Fossano (CN) con quattro intense giornate di audizioni, dal 19 al 22 marzo 2026, offrendo ai talenti emergenti un’opportunità concreta di confronto, crescita e visibilità nel panorama operistico. L’opera scelta per questa edizione è “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, un capolavoro che metterà alla prova tecnica, teatralità e interpretazione dei giovani partecipanti.

Durante la cerimonia di premiazione saranno annunciati i nomi dei cantanti selezionati per partecipare al ciclo di masterclass “Norma Fantini, Opera Academy”, in programma a Fossano dal 17 aprile al 12 luglio 2026. Le masterclass, tenute da docenti di prestigio, offriranno ai ragazzi la possibilità di studiare e preparare l’opera scelta per questa edizione, che sarà messa in scena a conclusione del percorso formativo.

Il progetto, realizzato con la collaborazione e il sostegno di Norma Fantini, nasce con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni la passione, la dedizione e l’eccellenza del canto lirico, unendo in un unico percorso competizione, formazione e produzione artistica.

Nelle prossime settimane sarà online il bando ufficiale del concorso sul sito del Norma Fantini Opera Contest, consultabile a questo link.

Per qualsiasi informazione o domanda è già possibile scrivere a direzione@normafantinioperacontest.it