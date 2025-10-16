Il maestro polacco Michał Markuszewski apre la 24ª Rassegna organistica internazionale ad Alba

Alba si prepara ad accogliere un grande interprete europeo dell’organo. Venerdì 17 ottobre, alle ore 21, nel Tempio San Paolo, la 24ª Rassegna organistica internazionale ospiterà il maestro polacco Michał Markuszewski, concertista di fama mondiale e docente presso l’Università della Musica “Fryderyk Chopin” di Varsavia.

Nato nella capitale polacca nel 1980, Markuszewski si è formato tra Varsavia, Berlino e Würzburg, studiando con alcuni tra i più importanti maestri del panorama organistico europeo. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, ha tenuto più di seicento concerti in Europa, Stati Uniti e Hong Kong, distinguendosi per la raffinatezza interpretativa e l’inclinazione all’improvvisazione.

Dal 2004 è organista della Chiesa Riformata di Varsavia, dove ha promosso il restauro dell’antico organo Schlag & Söhne, testimoniando un profondo impegno nella tutela del patrimonio musicale e liturgico. Nel 2018 il Ministero della Cultura polacco gli ha conferito la medaglia “Distintosi per la Cultura Polacca”, riconoscimento riservato ai protagonisti più meritevoli della scena musicale del Paese.

Il concerto nel Tempio San Paolo offrirà al pubblico albese l’occasione di apprezzare la potenza e le sfumature dello storico organo Vegezzi-Bossi del 1938, un capolavoro della tradizione organaria italiana. L’ingresso è libero e gratuito.