Mario Calabresi presenta ad Alba il podcast “Trifulau”

Un racconto sonoro che nasce dal profumo del tartufo e dalle storie di chi, nelle Langhe, vive in ascolto della terra.

Mercoledì 22 ottobre, alle ore 21, nella sala storica del Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba, Mario Calabresi presenterà al pubblico “Trifulau”, il nuovo podcast prodotto da Chora Media e dedicato alla ricerca del tartufo come esperienza umana, culturale e identitaria.

Durante la serata, Calabresi accompagnerà il pubblico dietro le quinte della produzione, condividendo voci, suoni e testimonianze raccolte nei boschi delle Langhe, dove la tradizione si intreccia con il mistero e la memoria.

L’Assessora al Turismo, Cultura e Città Creative UNESCO, Caterina Pasini dice: «Il podcast, che Mario Calabresi ci onora di presentare, è nato nell’ambito del network UNESCO Alba Città Creativa per la Gastronomia e grazie al finanziamento della Fondazione CRC. Sarà solo uno dei tanti tasselli che abbiamo scelto di proseguire e implementare per diffondere l’offerta del MUDET e far scoprire agli ascoltatori la magia del mondo del Tartufo.»

L’evento è promosso dalla Città di Alba, dal MUDET – Museo del Tartufo e dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Chora Media, e rientra nel calendario culturale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2025.

Ingresso gratuito. Prenotazioni su Eventbrite



