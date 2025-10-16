Rittana, l'architetto Alfredo Vanotti chiude la rassegna "Racconti di architettura e paesaggio montano"

A chiudere la rassegna “Racconti di architettura e paesaggio montano”, dopo gli incontri con gli architetti Guido Pietropoli e Antonio De Rossi che hanno parlato rispettivamente di Carlo Scarpa e Carlo Mollino, una terza e ultima conferenza: Alfredo Vanotti, proveniente da Sondrio, ci parlerà della sua attività illustrandoci progetti e realizzazioni, nella convinzione che la “buona architettura” rappresenti un fattore essenziale di sviluppo del territorio e che dunque sia indispensabile puntare sulla informazione e sullo scambio di punti di vista ed esperienze.

L’incontro è gratuito e aperto anche ad un pubblico non specialistico. In occasione della conferenza sarà visitabile la mostra con disegni e schizzi di Carlo Scarpa e Carlo Mollino. Saranno inoltre aperte, presso il Centro Civico e Culturale, le altre mostre: ABOTOM di Giorgio Griffa; IMAGES DE FEMMES – omaggio a Bernard Damiano; PIANTE DI POESIA, l’installazione interattiva di Ennio Bertrand; il XX·XX, venti per venti, la collezione permanente di arte contemporanea.

Alfredo Vanotti fonda il suo studio a Sondrio nel 2009 con una visione chiara e un impegno profondo verso l'architettura e il design degli interni. Lo studio opera attraverso una profonda e continua ricerca con attenzione particolare alle relazioni tra architettura, natura e integrazione con il contesto ambientale e storico: ogni progetto deve essere un'armoniosa fusione tra funzionalità, estetica e rispetto per il luogo in cui sostenibilità ambientale e culturale sono valori fondamentali.

I progetti, realizzati in circa quindici anni di attività svolta prevalentemente all’interno della porzione lombarda dell’arco alpino, sono sempre caratterizzati da un impiego sorvegliato dei materiali e da un’attenzione e rispetto nei confronti delle preesistenze. Spesso piccoli episodi isolati nel paesaggio, i progetti di Vanotti rivelano una particolare cura nelle soluzioni spaziali degli interni e nell’uso consapevole e attento delle risorse ambientali proponendo una semplicità complessiva frutto di una meticolosa ricerca delle particolarità del sito, delle migliori soluzioni di progetto e di scelta dei materiali. Nelle architetture di Vanotti l'artigianalità riveste un ruolo significativo dove il progetto su misura diventa un racconto unico; ogni dettaglio è studiato con cura, ogni spazio è pensato per riflettere l’essenza di chi lo abita, dando vita a soluzioni autenticamente sartoriali, cucite su misura per l’anima dei luoghi e delle persone.

Invitato regolarmente a tenere conferenze e presentazioni del suo lavoro, Vanotti alterna la professione con l’impegno didattico come assistente all’interno del Politecnico di Milano. I lavori dello studio sono stati esposti in diverse mostre tra cui la Biennale di Architettura di Tallinn TAB24 (four houses in natural stone: from shelter to living) insieme a Laura Egger, fotografa e architetto, che ha curato l'allestimento e alla Biennale di Architettura di Pisa 2025 (Nature).

Lo studio ha ottenuto riconoscimenti internazionali quali: Deawards 2023 - Honorable mention in Architectural Design; Premio Dedalo Minosse dodicesima edizione 2021/2022 - ALA Assoarchitetti under 40; Casa Platform Venezia 2021; Longlisted dezeen awards 2020 categoria Interior; Winner nella categoria Excellent architecture interior ai German Design Awards 2020; Winner nella categoria Edilizia residenziale ai BigSee architecture Award 2020; Selection nella categoria Interior agli Iconic Awards 2019. I progetti sono inoltre raccontati in numerose riviste nazionali e internazionali.

