Un viaggio nell'infanzia: ad Alba in scena "Bim Bum Bam party", lo show con il mitico Uan

Manca pochissimo alla data zero del mitico format di Bim Bum Bam che arriva a teatro coinvolgendo i palcoscenici dei teatri più prestigiosi d’Italia.

La data zero sarà ad Alba, al Teatro Sociale, sabato 18 ottobre sabato 18 ottobre ore 21. Biglietti su ticketone

Una produzione Dimensione Eventi su licenza ufficiale RTI Mediaset. Con la media partnership di Radio Animati.

A condurre la serata Uan, con la voce storica live di Pietro Ubaldi, accompagnato da due dei volti storici del programma - Manuela Blanchard e Marco Bellavia - e da una band live.

Special guest star, nonché direttore musicale dello spettacolo, il Maestro Enzo Draghi, autore di innumerevoli sigle tv tra le quali proprio quella di “Bim Bum Bam”.

Uan è convinto che il suo juke-box si sia rotto perché il suo pubblico non lo ascolta più.

I suoi amici, i suoi tanto cari bambini, sono cresciuti e, alle prese con i problemi dell’età adulta, hanno smesso di sognare non riuscendo più a sentire le emozioni.

La missione di Uan diventa quindi quella di riportare ai grandi la spensieratezza dell’infanzia, far vivere il senso puro di leggerezza nel cuore che solo i bimbi hanno, in una serata piena di ricordi, un vero e proprio tuffo indietro nel tempo, alla fine dei mitici anni ’80.

Una cameretta colorata, tappezzata di poster di Madonna e Michael Jackson. Le quattro del pomeriggio. Tutto pronto per la merenda. Sul televisore acceso parte la sigla di “Bim Bum Bam”. L’aria risuona di musica e risate. E torna l’allegria.



Il pubblico verrà coinvolto con giochi, sketch e tanta musica, in un racconto che farà viaggiare i presenti nel tempo tornando all’infanzia.

Uno dei momenti più interattivi il karaoke corale sulle sigle dei cartoni animati più amati, da “Holly e Benji” ad “Occhi di Gatto”, da “Kiss me Licia” a “Magica Emy”, da “Holly e Benji” a “Mila e Shiro”, fino a “Pollon combina guai”.

Enzo Draghi e la sua band faranno scatenare sulle note di “Lupin l’incorreggibile Lupin”, “I Puffi sanno”, “Creamy”, “È quasi magia Johnny”, “Memole”, “Georgie” e il medley dei brani dei Bee Hive.

Uan in versione speciale disc jockey farà infine alzare il pubblico in sala e ballare sulle note di brani che hanno fatto storia come “Forever Young”, “People from Ibiza”, “Gioca Jouer”, “Crilù”, “Wild Boys”.

La scenografia dello spettacolo è a cura di Francesco Fassone, mentre regia e i testi dello spettacolo sono a cura di Claudio Insegno, che dichiara: “Scrivere lo spettacolo è stato davvero molto stimolante perché ho trovato una squadra di professionisti simpatici e propositivi. Riunione dopo riunione è come se avessimo davvero acceso una macchina che ci ha portato indietro nel tempo, risvegliando ricordi e sensazioni di tanti anni fa, in una meravigliosa e affettuosa operazione nostalgia.”