Scrittorincittà arriva a Cuneo: Saviano, Erin Doom, Enzo Iacchetti, Viola Ardone e altri 200 incontri per stare in cerchio

Manca poco alla 27ª edizione di Scrittorincittà , che torna a Cuneo dal 12 al 16 novembre 2025 con il tema “Cerchi” a legare gli oltre 200 incontri in programma.

Dalla poesia alla saggistica, dalla narrativa al racconto (auto)biografico, il festival sarà l’occasione per incontrare gli autori più amati, ma anche per qualche nuova scoperta. Alcuni dei nomi già confermati sono Roberto Saviano, che a partire dal suo ultimo libro L’amore mio non muore terrà una lectio inedita preparata appositamente per il pubblico di Scrittorincittà ; Enzo Iacchetti, che porta a Cuneo la sua autobiografia 25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia); Laura Imai Messina, autrice e insegnante di italiano presso alcune tra le più prestigiose università di Tokyo, che con il suo ultimo romanzo Le parole della pioggia dà vita a una favola urbana che affonda le radici nel cuore delle leggende giapponesi; Erin Doom, che con i suoi Racconti perduti invita i lettori a immergersi nelle atmosfere dell’universo del Fabbricante di lacrime e degli altri romanzi.

Musica e racconto si intrecciano in maniera inedita negli incontri con Gino Castaldo, uno dei più grandi e amati giornalisti musicali in Italia, che presenterà il suo esordio narrativo Il ragazzo del secolo con i Lou Tapage, i quali suoneranno alcuni dei brani che costituiscono una sorta di colonna sonora degli anni in cui il romanzo è ambientato; e in quello con Viola Ardone, che nel suo Tanta ancora Vita mette in scena la storia di due madri e un bambino e che sarà accompagnata dai Lucky Fella. Il rapper Francesco “Kento” Carlo sarà protagonista di vari incontri, tra cui quello organizzato nella Casa Circondariale di Cuneo, in cui porrà l’attenzione su come arte, musica e scrittura possano essere strumenti di crescita.

Lo “storico da bar” Guido Damini presenterà in anteprima il libro tratto dal noto podcast Cenni storici per fare lo splendido, che dà il nome anche alla sua rubrica di divulgazione nel programma di Andy e Mike su Radio Deejay. Gli aspiranti scrittori non vorranno perdere l’appuntamento con Matteo B. Bianchi, che con Il romanzo che hai dentro. Guida personalissima alla scrittura autobiografica apre le porte della sua officina narrativa.

Nell’anno del 250° anniversario dalla nascita di Jane Austen, il festival dedica un incontro a una delle autrici più amate di sempre, mettendo in dialogo Carolina Capria, autrice del libro “Per sempre tua”. La vita, le battaglie e l’universo di Jane Austen e Chiara Codecà, che ha riunito in un unico volume alcune delle citazioni più argute e profonde tratte dai romanzi dell’autrice inglese.Non mancano gli ospiti internazionali. Sono attesi a scrittorincittà il francese Jean-Baptiste Del Amo, il cui ultimo romanzo La notte devastata è un impeccabile omaggio al genere horror, attraverso cui l’autore esplora i sogni e le disillusioni di una generazione; Joanne Harris, autrice di Chocolat, da cui è tratto il noto film, e che a Cuneo presenterà il prequel L’apprendista del cioccolato; Judith Koelemeijer, che ha fatto dei suoi studi sulla storia di Esther "Etty" Hillesum, scrittrice olandese di fede ebraica uccisa ad Auschwitz, un racconto biografico; lo spagnolo Fernando Aramburu, già vincitore nel 2018 del Premio Strega Europeo, che in Italia ha recentemente vinto il riconoscimento per autori internazionali Premio Malaparte.

Anche quest’anno Scrittorincittà pone una particolare attenzione verso i lettori e le lettrici più giovani, con oltre 20 incontri già confermati dedicati alle famiglie. Tonka Uzu, autrice bulgara che da sempre pone al centro delle sue storie l’educazione alla creatività, è una delle ospiti internazionali che sarà presente a Cuneo. Mercoledì 12 novembre sarà al Centro incontri (Sala Robinson) con Cucù! Caccia al tesoro con Peggy: un momento di lettura, presentazione e laboratorio creativo ispirato a uno dei suoi personaggi più famosi.

L’appuntamento è pensato per i bambini dai 2 anni in su. L’incontro di sabato 15 novembre al Teatro Toselli, adatto a ogni età, è l’occasione per riunire tutta la famiglia intorno alla scoperta dello scienziato Albert Einstein. A partire dal suo libro Fuga dalla meraviglia. La geniale vita di Albert Einstein tra violini, bussole e calzini, Federico Taddia dialoga con il cantautore Lorenzo Baglioni e l’astrofisica Silvia Piranomonte, offrendo un ritratto scapigliato e nuovo di questa figura di cui spesso si pensa di sapere già tutto. Alla musica il festival dedica diversi incontri. Per i più piccoli sono in programma gli spettacoli di Umberto Poli, con una lettura musicata per bambini; quello di Gek Tessaro, che attraverso una lavagna luminosa narra la storia di Pierino e il lupo; quello di Emanuela Bussolati che presenta Tumpa cu-cù accompagnata da musica dal vivo.

Chi ha inventato la coccinella? è lo spettacolo di teatro canzone che nasce dall’ultimo libro per l’infanzia di Pier Mario Giovannone. Sul palco, insieme all’autore, il figlio Agostino (voce narrante), la cantante e pianista Frida Bollani Magoni, il tastierista britannico Mark Glentworth e quattro piccoli attori. Adatto ai ragazzi più grandi e agli adulti, l’incontro di Mimmi Maselli a partire da Le storie fantastiche del Signor Rockteller includerà anche della musica dal vivo; Kento, che con il suo ultimo libro Il nonno, il rapper e altri ribelli. Storie al confine tra giustizia e legalità parla al lettore come uno zio cantastorie, traccerà un percorso che parte dal passato, dai partigiani, e arriva al presente, ai movimenti per il clima.

Spazio anche alla poesia con Chiara Carminati e Vittoria Facchini che presentano Oggi la parola è meraviglia: un libro da leggere ad alta voce e da ascoltare, con novanta testi che dialogano tra loro ponendo diversi quesiti a chi si approccia alla lettura. Insieme a Massimiliano Tappari, Carminati guiderà anche il laboratorio Rimani in forma, che unisce poesia e fotografia. Con la presentazione di Maddalena Vaglio Tanet del libro G come gatto, protagonisti sono ritratti felini e versi graffianti.

La parte di programma dedicata ai bambini e ai ragazzi non si esaurisce qui, con oltre cento incontri organizzati per le scuole, tutti gratuiti, nei giorni del festival: dai laboratori artistici nelle scuole dell’infanzia, alle interviste agli autori realizzate dagli studenti, fino agli appuntamenti per i ragazzi più grandi intorno ai temi a loro più vicini nella quotidianità, come affettività e bullismo, lasciando spazio anche a dei focus sulla legalità e la storia del Novecento. Per la prima volta saranno al festival Simona Ciraolo, illustratrice sarda ora di base a Londra, con un incontro dedicato ai più piccoli sul tema della creatività e della paura di sbagliare, e Camilla Mancini, figlia dell'ex c.t. azzurro, che in Libera di essere me racconta la sua lotta contro il bullismo e l'importanza della salute mentale. Sarà presente con due incontri anche l’anglo-americano Patrick Ness, uno dei maggiori autori contemporanei per ragazzi vincitore di numerosi premi tra cui il Guardian Children's Fiction Prize. Torna a scrittorincittà Davide Morosinotto (Super Premio Andersen; Premio Strega Ragazze e Ragazzi), intervistato da alcuni dei ragazzi e delle ragazze di Libera-Mente, il Gruppo di Lettura 11-13 anni della Biblioteca 0-18 di Cuneo.

A partire da mercoledì 5 novembre saranno aperte le prenotazioni sul sito scrittorincitta.it .

"Cerchi" è il tema scelto per quest'anno, una parola che è verbo e sostantivo insieme. È la domanda più universale – "Cosa cerchi?" – che ciascuno rivolge a se stesso: la felicità, il senso, quel "patto originario dello spirito con l'universo" di cui parlava Simone Weil. Nei libri cerchiamo forse noi stessi "nascosti da qualche parte al di fuori del nostro cerchio", come scriveva Kafka.

Ma cerchi sono anche forme: quelli olimpici che uniscono i continenti, quelli nel grano tracciati da mani misteriose, la Terra disegnata da un bambino. A Scrittorincittà si formano soprattutto cerchi di persone: piccoli e intimi o più larghi e inclusivi, perché abbiamo bisogno di ritrovarci, di sentirci parte di una comunità.

Stare in cerchio è vivere l'altruismo. Contro l'individualismo del selfie, il cerchio è guardarsi in faccia, dialogare, riscoprire che non bastiamo a noi stessi.

