Anche il Ponte del Dialogo di Dronero esprime solidarietà a Sigfrido Ranucci

“Lo Staff, le Amiche e gli Amici del Ponte del Dialogo - scrivono dal festival letterario dronerese - esprimono la loro più profonda solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Il suo coraggio, la sua ricerca instancabile della verità e il suo impegno per un’informazione libera e responsabile sono valori che il nostro Festival condivide e difende ogni giorno.”

Tra gli ospiti dell’edizione autunnale nel 2024 del “Ponte del Dialogo”, Ranucci aveva presentato il suo libro intitolato “La scelta”, in un interessante incontro condotto dal giornalista Massimo Mathis(https://www.targatocn.it/2024/11/05/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/la-consapevolezza-di-fare-delle-scelte-giuste-sigfrido-ranucci-report-ospite-al-ponte-del-d.html)

“In momenti come questo - scrivono dal festival - ricordiamo che la cultura, il confronto e la parola sono i ponti più solidi contro l’intimidazione e la violenza.”

La nuova edizione del “Ponte del Dialogo” è ormai alle porte: si svolgerà dal 2 al 9 novembre. Da Federico Buffa a Lella Costa, da Jacopo Veneziani a Michela Ponzani, da Ezio Mauro a Michela Marzano: illustri ospiti anche in questa nuova edizione, con serate imperdibili. E poi appuntamenti, arricchenti incontri nel corso delle giornate del festival e naturalmente tanto, tanto dialogo.

Aperte oggi, sabato 18 ottobre, alle ore 12 le prenotazioni per gli appuntamenti serali sul sito (www.pontedeldialogo.it) è già sold out l’incontro Federico Buffa, confermando l’attesa, la partecipazione ed il successo di questo evento firmato AFP e Comune di Dronero, con il sostegno della Regione Piemonte.