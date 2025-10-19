Liberazione Creativa: i disegni di bambini e ragazzi della provincia di Cuneo diventano manifesti per riflettere sui diritti

I disegni e le creazioni realizzate da bambini e ragazzi della provincia di Cuneo nell’ambito del progetto Liberazione Creativa diventano protagonisti di una campagna di affissioni diffusa sul territorio. A partire da questo mese, i cittadini vedranno manifesti affissi tra le città e saranno visibili a Saluzzo, Savigliano, Verzuolo, Cuneo e Barge, trasformando le strade in spazi di sensibilizzazione e dialogo sui diritti emergenti.

Il progetto Liberazione Creativa, promosso da Ratatoj APS con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando Impegnati nei Diritti, coinvolge bambini e giovani attraverso l’arte e la creatività come strumenti di inclusione sociale, riflessione e rigenerazione culturale. L’iniziativa si propone di affrontare tematiche legate ai diritti stimolando la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita comunitaria.

Il laboratorio di atelier creativo Mani che sognano è stato ideato e condotto dall’illustratrice Valeria Cardetti, che ha guidato i bambini e i ragazzi in un viaggio tra immaginazione e diritti, a partire dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il laboratorio ha coinvolto quattro sezioni delle scuole dell’infanzia di Barge, sei classi della scuola secondaria di primo grado di Verzuolo, un gruppo della ludoteca/centro per le famiglie di Saluzzo.

Attraverso attività pratiche e creative, i partecipanti hanno trasformato concetti come diritto al gioco, all’amicizia, alla qualità della vita, al benessere fisico e mentale, all’inclusione sociale e all’uguaglianza di genere in opere simboliche. I manufatti sono stati successivamente rielaborati graficamente e selezionati per diventare parte della campagna di comunicazione diffusa in provincia.

I manifesti realizzati raccontano un punto di vista originale e fresco sui diritti, dando voce a bambini e ragazzi che, attraverso il linguaggio dell’arte, diventano protagonisti attivi di un messaggio collettivo. Ogni disegno richiama un articolo della Convenzione ONU e invita alla riflessione attraverso l’inserimento di un QR code scannerizzabile che rimanda a contenuti di approfondimento, accessibili a tutta la cittadinanza.

“Con Liberazione Creativa i diritti non restano solo parole, ma diventano immagini, colori e segni che parlano a tutta la comunità. – dichiara Ratatoj APS – I lavori dei ragazzi ci ricordano che i diritti sono un patrimonio condiviso da custodire e promuovere, oggi più che mai”.

La campagna di affissioni rappresenta il momento conclusivo di un percorso iniziato con i laboratori all’inizio dell’anno scolastico e si inserisce in un più ampio impegno della Fondazione CRC e delle realtà culturali e sociali del territorio per valorizzare la creatività dei giovani come strumento di cittadinanza attiva.



