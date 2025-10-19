Incendio a Gaiola: fiamme nella scarpata sulla provinciale per Rittana, distrutto un vecchio capanno

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 ottobre, a Gaiola, un incendio è divampato lungo la strada provinciale 121 in direzione Rittana, poco dopo le 15.

Le fiamme hanno interessato una scarpata a bordo carreggiata, avvolgendo e distruggendo un piccolo capanno abbandonato, probabilmente un vecchio ricovero per attrezzi nascosto dalla vegetazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo, supportati dai volontari di Morozzo e da una squadra Aib (Antincendi Boschivi) per il monitoraggio dell’area e la messa in sicurezza. Grazie alla rapidità dell’intervento, l’incendio è stato spento in breve tempo. Non ci sono persone coinvolte.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. La circolazione lungo la provinciale è attualmente regolata a senso unico alternato per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito da parte delle squadre operative.