Deborah Allo e Marco Rizzo ospiti di “Dialoghi con Pavese”: viaggio a fumetti nell’Antologia di Spoon River

Torna “Dialoghi con Pavese”, la rubrica di critica pavesiana contemporanea curata da Iuri Moscardi, con una nuova intervista doppia a Deborah Allo e Marco Rizzo, rispettivamente illustratrice e sceneggiatore di “Storie da Spoon River”.

Il volume, pubblicato da Feltrinelli Comics, propone un’interpretazione a fumetti dell’immortale “Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Masters, portando in scena le storie e i destini degli abitanti del celebre borgo americano, tra intrecci temporali e profonde riflessioni esistenziali.​

Una sinergia artistica che mescola fedeltà all’opera originale e spirito di rinnovamento: Marco Rizzo, già noto per le sue sceneggiature su figure storiche e sociali, costruisce trame articolate partendo dalle liriche di Masters, mentre Deborah Allo dona forma e colore ai protagonisti e ai luoghi, evocando atmosfere sospese tra realtà e suggestione. La graphic novel si distingue per l’intreccio tra passato e presente, inserendo i personaggi al centro di una narrazione corale in cui la collina, la ferrovia, il bordello e il tribunale diventano luoghi emblematici di umanità universale.​

L’incontro, disponibile nella rubrica “Dialoghi con Pavese”, offre uno sguardo privilegiato sul processo creativo dei due autori, sull'attualità dei temi trattati e sull’importanza di rendere accessibili i classici della letteratura contemporanea attraverso nuovi linguaggi. Le iniziative pavesiane proseguono con visite guidate al museo e ai luoghi storici legati allo scrittore, appuntamenti pensati per arricchire l’esperienza culturale dei lettori e dei curiosi.