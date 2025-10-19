Sala gremita e applausi per Andrea Bosca con “La catena” a Monastero Bormida

Sabato 18 ottobre al Teatro Comunale di Monastero Bormida, Andrea Bosca ha conquistato il pubblico con La catena, spettacolo intenso e civile che racconta la vicenda dell’antifascista Emilio Lussu e la sua resistenza senza compromessi al regime. La sala gremita e gli scroscianti applausi finali hanno segnato l’inizio di una stagione che prevede 23 spettacoli tra prosa, danza, musica, teatro comico e civile, distribuiti nei tre teatri del circuito.

Solo poche settimane fa, a Cortemilia, Andrea Bosca è stato insignito del titolo di Ambasciatore della Nocciola nel mondo durante la Fiera della Nocciola, a conferma del forte legame dell’attore con le sue origini e con il territorio delle Valli Bormida.

«Siamo felici di un inizio così promettente – ha dichiarato Paolo La Farina, direttore artistico della rassegna – e di vedere riconosciuto l’impegno che da anni portiamo avanti nei territori. Un grazie sincero alla Fondazione Piemonte dal Vivo e al progetto Corto Circuito, che ci sostiene con continuità, alle amministrazioni di Monastero Bormida, Spigno Monferrato e Cortemilia, e alla Banca di Asti per il loro contributo concreto alla crescita culturale di queste comunità».

Soddisfazione anche da parte delle istituzioni presenti. «Cortemilia ha accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione con Rete Teatri per Piemonte dal Vivo, che si inserisce perfettamente nella linea di attenzione alla cultura del nostro Comune», ha commentato Simone Dessino, vicesindaco di Cortemilia.

Per Gigi Gallareto, sindaco di Monastero Bormida, «questo è il quarto anno in cui il nostro Comune accompagna la stagione Teatro nelle Valli Bormida in un’ottica di valorizzazione culturale. La grande partecipazione di pubblico di questa sera è la dimostrazione del successo di questo percorso condiviso».

In sala anche Angelo Rubba della Pro Loco di Spigno Monferrato, che insieme alle altre Pro Loco del territorio sostiene da sempre la rassegna.

Come ormai da tradizione a Monastero, il pubblico si è trattenuto al termine dello spettacolo per un momento conviviale: un buffet offerto dal Comune, occasione per incontrare l’attore, commentare lo spettacolo e condividere le emozioni di una serata che ha inaugurato nel migliore dei modi la nuova stagione.

La rassegna proseguirà domenica 9 novembre alle ore 17 al Teatro Comunale di Monastero Bormida con Cartone, la nuova produzione di Rete Teatri – Orizzonte ETS.

Lo spettacolo è un viaggio ironico e poetico tra fragilità e rinascita, attraverso la storia di un uomo che, passando da uno scatolone all’altro, si imbatte nei margini e nelle vite che spesso fingiamo di non vedere. Tra comicità e malinconia, Cartone ci restituisce la forza delle relazioni umane e il potere trasformativo del teatro.