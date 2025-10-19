Una grande festa per inaugurare il nuovo laboratorio di Erik Rolando e Sergio Cerato

Una grande festa, ieri, per l'inaugurazione del nuovo Laboratorio odontoprotesico Rolando Cerato, in via Cascina Colombaro a Cuneo.

Avviato già da qualche mese nella nuova sede, nei locali dell'ex CIDIMU, ieri ha aperto le porte a colleghi e amici, che hanno voluto essere presenti per condividere la soddisfazione e la gioia di un momento molto importante per i due titolari e per il loro staff.

Erik Rolando e Sergio Cerato, soci da oltre 15 anni, hanno fatto gli onori di casa, mostrando i luminosi e modernissimi locali dove lavorano ogni giorno oltre 15 persone.

Un laboratorio dove la tecnologia è protagonista assoluta, così come il comfort e l'attenzione agli spazi, studiati con la massima attenzione per la qualità di vita dei lavoratori.

La scelta di spostarsi in locali più grandi risponde agli enormi cambiamenti della professione odontotecnica degli ultimi anni. Scanner facciali, stampe 3d, digitalizzazione in tutte le fasi sono i presupposti per offrire un servizio qualitativamente sempre più raffinato e personalizzato.

Per la festa di inaugurazione, i due titolari hano organizzato un pomeriggio di festa sul tetto dell'edificio, allestito per ospitare le decine di persone intervenute per condividere la bellissima tappa professionale, che corona anni di lavoro, impegno e soddisfazioni anche in campo internazionale.