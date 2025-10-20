 / Al Direttore

Al Direttore | 20 ottobre 2025, 11:48

Quando il servizio pubblico funziona: l'esperienza positiva di una famiglia saviglianese

Una madre ringrazia Trenitalia per l'assistenza garantita alla figlia minorenne rimasta bloccata a Torino dopo aver perso la coincidenza

Un treno di Trenitalia, immagine di repertorio

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Buongiorno direttore,

Ci tenevo che emergesse un fatto accaduto a mia figlia diciassettenne, ma ancora minorenne. 

Venerdì si trovava a Milano, doveva rientrare a Savigliano, dove abitiamo, con il Frecciarossa delle 20, che sarebbe arrivato a Torino alle 21 e le avrebbe permesso di prendere l'ultima coincidenza per Savigliano.

Frecciarossa in ritardo di un'ora, coincidenza persa, mia figlia da sola a Torino.

Ovvio che eravamo già pronti per partire a prenderla, fino a che ho ricevuto la chiamata di mia figlia che Trenitalia le avrebbe pagato il taxi fino a Savigliano e così è stato.

Ora, in un mondo dove emergono sempre e solo le negligenze e gli sbagli, volevo ringraziare Trenitalia.

Silvia Bocchi"

