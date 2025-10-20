Un vuoto indescrivibile: l'addio a Enzo, il pizzaiolo dal cuore grande

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ciao Enzo,

incredibile, è già passata una settimana dal momento in cui sei andato a preparare le pizze in Paradiso, perché è lì che sei, sicuramente.

A noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti sembravi eterno, sempre in pizzeria, insieme alla tua cara Marisa, tuo figlio Antonio, Melinda, Maria, Massimo che dirige il traffico in sala.

Sempre cordiale con un saluto, un gesto, una focaccia a forma di cuore o con la scritta buon compleanno, tanti auguri.

La notizia ci ha lasciati attoniti, increduli, con un vuoto indescrivibile.

Gelosamente conserviamo questa foto che ci ritrae nell’ultima occasione della festa delle leve.

Grazie di essere stato un Caro Amico.

Enrico"