Cuneo, Sturlese chiede interventi urgenti per via Luigi Gallo: “Strada ancora piena di buche e rattoppi dopo due anni”

Torna sul tavolo del Consiglio comunale la questione delle condizioni del manto stradale di via Luigi Gallo a Cuneo. Con una nuova interpellanza, Ugo Sturlese, capogruppo di Cuneo per i Beni Comuni, ha chiesto all’assessore ai Lavori pubblici, Luca Serale, d'intervenire “con urgenza” per porre rimedio a una situazione definita “incresciosa e pericolosa”.

Sturlese ha ricordato come già nel maggio 2024 avesse presentato un’interpellanza in cui segnalava lo stato di degrado della via, sottolineando che, dopo l’introduzione del divieto di sosta su un lato della strada nel settembre 2023, provvedimento accolto positivamente da residenti e ciclisti perché aveva migliorato la circolazione e la sicurezza, erano emerse in modo ancora più evidente le pessime condizioni del manto stradale.

“La carreggiata – spiega Sturlese – presenta buche anche di grandi dimensioni, rattoppi irregolari e numerose stratificazioni di asfalto, dovute a interventi successivi per fibra ottica, teleriscaldamento e altri lavori. Tutto ciò rappresenta un pericolo soprattutto per i ciclisti e un problema estetico per il contesto urbano.”

Nella precedente risposta, l’amministrazione comunale aveva spiegato che nel bilancio 2023 non erano stati previsti fondi specifici per l’intervento, in quanto esistevano “altre strade in condizioni peggiori e più urgenti”. Una risposta giudicata insoddisfacente dal consigliere, che già allora aveva proposto di inserire la spesa nel bilancio 2024 attraverso una variazione di investimento.

“Oggi, a distanza di due anni, nulla è stato fatto,” denuncia Sturlese, ribadendo che l’intervento avrebbe un costo contenuto ma porterebbe significativi benefici alla sicurezza e al decoro della zona.

Con la nuova interpellanza, il capogruppo dei Beni Comuni chiede dunque all’assessorato competente di programmare al più presto il rifacimento completo del manto stradale, restituendo a via Luigi Gallo una viabilità "sicura e decorosa".