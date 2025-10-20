Busca: passeggiata a colori dalla cappella di San Quintino al Castello del Roccolo

Domenica 26 ottobre alle ore 10 si terrà a Busca una passeggiata speciale dalla cappella di San Quintino al Castello del Roccolo: un percorso che unisce arte, storia e natura attraverso i colori caldi dell'autunno.

Ottobre è un mese di sfumature che risuonano profondamente nell'animo umano. I colori non sono solo arte e natura, ma anche attivatori di emozioni e riflessioni interiori. Questo sarà il filo conduttore dell'iniziativa che accompagnerà i partecipanti sul sentiero che collega l'antica cappella di San Quintino, recentemente restaurata, al Castello del Roccolo, celebre per le sue sale riccamente affrescate.

L'esperienza sarà guidata da tre accompagnatori d'eccezione: la guida escursionistica Marco Sarale, lo storico dell'arte Bruno Raspini e la psicologa Maura Anfossi, autrice del libro "Emozioni a colori", che offrirà spunti di riflessione sull'uso dei colori come via di accesso alla propria essenza più autentica.

Al termine della passeggiata è previsto un aperitivo sulla terrazza del Roccolo, da cui si può godere di un suggestivo panorama sul territorio.

Informazioni pratiche:

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando all'associazione San Quintino ai numeri 349 3628393 oppure 339 5611722 .

È richiesto un contributo minimo di 10 euro: l'intero ricavato sarà destinato alla copertura dei costi dei lavori di restauro della cappella di San Quintino.

Il ritrovo è fissato di fronte alla Cappella di San Quintino, in Viale Bella Antilia 10.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione San Quintino in collaborazione con l'associazione Castello del Roccolo APS.