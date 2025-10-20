“SBAM! Un percorso nella Pop Art”: parte alla grande la mostra tra Busca e Cherasco

La rassegna espositiva, “SBAM! Un percorso nella Pop Art” inaugurata lo scorso 11 ottobre a Palazzo Salmatoris alla presenza di numerose autorità, curata da Cinzia Tesio e organizzata da Monviso Arte APS e Cherasco Eventi ha riscosso buona partecipazione nei primi weekend di apertura.

“L’esperimento di una mostra su due sedi - dicono gli organizzatori - frutto della collaborazione tra le Città di Busca e Cherasco, sta funzionando e trova risposte molto positive da parte dei numerosi visitatori”.

Casa Francotto, come da tradizione, propone in abbinamento alla mostra una serie di attività collaterali.

Venerdì 31 ottobre, in occasione della festività celtica di Halloween, sarà infatti possibile visitare i luoghi sotterranei della città di Busca con accompagnatore. Ritrovo in Casa Francotto alle ore 16,30 e alle ore 19,30. Si consiglia di avere con sé una torcia.

Il programma prevede poi per domenica 30 novembre la visita alla Collezione di arte contemporanea “La Gaia”.

Prenotazione obbligatoria per ciascun evento collaterale al 371-542 0603 oppure scrivendo una mail a info@casafrancotto.it (orario di segreteria lunedì – domenica dalle 14 alle 18)

Tutti gli eventi prevedono un biglietto unico: 12 euro (non sono previste riduzioni per questioni organizzative). Gratuito per gli under 16.

Sono previste, su prenotazione, visite guidate (incluse nel costo del biglietto) all’interno del percorso ogni domenica pomeriggio.

Per informazioni ulteriori sull’evento espositivo si consiglia di consultare il sito dedicato: https://sbampopart.it/

Orari

Busca, Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10 - 12 e 15,30 – 18,30

Domenica e festivi 10-12 e 14,30 – 18,30

Segreteria: 371-542 0603

info@casafrancotto.it

Cherasco, Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 e 14,30 – 18,30

Domenica e festivi 9,30- 12,30 e 14,30 -18,30

Ufficio turistico: 0172-427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it