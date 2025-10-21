Ad Alba Accademia Alberghiera una masterclass di Cucina Piemontese per Gastrosophinnen Schweiz

Nuovi ospiti internazionali in Alba Accademia Alberghiera: quattordici donne svizzere appartenenti all’associazione Gastrosophinnen Schweiz hanno preso parte alla masterclass dedicata ai piatti più iconici della gastronomia delle Langhe, guidata da Paolo Taricco, main chef di Alba Accademia Alberghiera. Gastrosophinnen Schweiz, associazione culinaria svizzera composta esclusivamente da donne, riunisce appassionate di gastronomia, professioniste e studiose del mondo del cibo e della cultura enogastronomica.

Nel loro viaggio in Piemonte con il tour operator Piemont Pur, hanno scelto Alba Accademia Alberghiera per vivere un’esperienza immersiva nella tradizione culinaria locale, approfondendo la conoscenza delle tecniche e dei sapori che rendono la cucina piemontese un patrimonio riconosciuto a livello internazionale. Protagonista un tipico menù piemontese, dall’antipasto al dolce con protagonisti i ravioli del plin, simbolo della manualità e della sapienza artigianale della cucina di Langa, e il filetto di salmerino alle nocciole, piatto che unisce due eccellenze del territorio: il pesce d’acqua dolce e la Nocciola Piemonte IGP.

Le partecipanti hanno abbinato e valorizzato le materie prime locali, hanno sperimentato le tecniche tradizionali comprendendo l’importanza della qualità degli ingredienti, del rispetto dei tempi di lavorazione e della cura nella presentazione del piatto, e poi hanno gustato i piatti realizzati durante un momento conviviale in un clima di condivisione e scambio culturale.

Questo gruppo di appassionate svizzere rappresenta solo uno dei tanti esempi di come Alba Accademia Alberghiera sia oggi un punto di riferimento internazionale per la formazione culinaria e gastronomica. Ogni anno, infatti, la scuola accoglie cuochi, studenti e appassionati provenienti da tutta Europa, ma anche da oltreoceano. Lo conferma il ritorno, previsto dal 20 al 24 ottobre, di un secondo gruppo di studenti del Niagara College (Canada), che parteciperanno al corso Piedmontese Heritage, dedicato alla scoperta della cucina piemontese e delle sue eccellenze.

“Siamo orgogliosi della crescente dimensione internazionale di Alba Accademia Alberghiera”, dichiara Antonio Bosio, direttore di Apro Formazione, “che è oggi riconosciuta come una scuola di riferimento non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. L’alta qualità della nostra formazione, la competenza dei nostri docenti e il legame autentico con il territorio ci permettono di attrarre sempre più studenti e appassionati dall’estero, creando un ponte culturale tra le Langhe e il resto del mondo attraverso la cucina”.