“Al cosmo domando”: presentata a Vicoforte la raccolta di poesie di Silvia Dorascenzi

A Vicoforte venerdì scorso la biblioteca comunale, diretta da Sara Rossi, ha organizzato la presentazione della raccolta di poesie “Al cosmo domando” con la presenza dell’autrice Silvia Dorascenzi che, dialogando con Simone Mammola e intervallando con la lettura di alcune poesie da parte di Agnese Robaldo, ha risposto anche alle domande di un pubblico molto interessato,

"È un primo importante momento nato dalla collaborazione tra le biblioteche di Vicoforte e di San Michele Mondovì che prevede anche l’organizzazione di futuri eventi per bambini" - spiegano dal Comune.