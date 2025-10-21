Confcommercio As.com. Monregalese festeggia gli 80 anni di Confcommercio Imprese per l’Italia

Confcommercio As.com. Monregalese è lieta di invitare tutti gli abitanti del territorio monregalese a partecipare alla serata celebrativa per gli 80 anni di Confcommercio Imprese per l’Italia, un traguardo storico per la nostra Associazione Nazionale.

In occasione di questo importante anniversario, tutte le sedi territoriali As.com. in Italia celebreranno l’evento insieme ai cittadini e alle comunità locali, con cui ogni giorno condividono impegno e collaborazione per la promozione, il sostegno e lo sviluppo del commercio.

Mercoledì 29 ottobre

Ore 20.45 - atrio dell'ex Tribunale di Mondovì Piazza

"Siete tutti invitati a prendere parte a un momento di festa e condivisione, per brindare insieme con una fetta di torta e tante bollicine" - l'invito dell'associazione.

Durante la serata sarà presentato un progetto innovativo, fortemente voluto da Confcommercio As.com. Monregalese, dal Presidente Mattia Germone e dal Consiglio Direttivo, che rappresenterà un unicum a livello mondiale.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai residenti dei 21 Comuni che rientrano nel bacino territoriale di competenza di As.com. Monregalese: Bastia Mondovì, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Margarita, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montanera, Morozzo, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Roburent, Rocca de’ Baldi, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì.

Confcommercio As.com. Monregalese vi aspetta numerosi per celebrare insieme questo importante traguardo.