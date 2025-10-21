Cussanio, ritorna il corso di orticoltura con l'agronomo Andrea Giaccardi

Ritorna il corso sull’orticoltura, organizzato da “Argos Kipos – Orto lento” con due appuntamenti tenuti da Andrea Giaccardi. Il primo “Orto invernale e serra” è in programma il 14 novembre ore 17.00, presso Orto Argos Kipos in viale Mons. Rostagno 12 a Cussanio; il secondo incontro, “La difesa dell’orto e abbinamento fiori coltivazioni”, è in calendario per il 28 novembre, sempre alle 17, presso la stessa sede di Cussanio.

La prenotazione è obbligatoria: 347/5911260 .

Il progetto “Argos Kipos – Orto lento” era nato dall’incontro con l’esperienza degli Orti in Condotta di Slow Food Fossano (con i volontari coordinati dal presidente Marco Barberis), il Centro diurno e la comunità di Cussanio del dipartimento interaziendale di Salute Mentale dell’Asl Cn1 e inaugurato la scorsa estate.