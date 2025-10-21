 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 21 ottobre 2025, 13:22

Delegazione italiana a Collobrières per quindicesimo anniversario gemellaggio con Frabosa Sottana

Tra le novità di quest’anno la partecipazione della Sorellanza delle Castagnere

Grande successo per la tradizionale Festa della Castagna, che ha animato il borgo provenzale di Collobrières con profumi, colori e sapori d’autunno.

Tra le novità di quest’anno, la partecipazione della Sorellanza delle Castagnere di Frabosa Sottana alla sfilata delle Confraternite, che ha aggiunto un tocco di autenticità e tradizione alla manifestazione.

La delegazione italiana era composta dall'assessore Elisabetta Baracco e dai consiglieri comunali Giulia Lanza e Riccardo Griseri, insieme al presidente del Forum giovanile comunale di Frabosa Sottana, Federico Billò, in rappresentanza del legame di amicizia e collaborazione tra le due comunità.

Nel programma anche una visita ai castagneti del massiccio dei Mori, nel dipartimento del Var, dove si coltiva la rinomata varietà marrouge, simbolo dell’eccellenza locale.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium