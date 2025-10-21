Delegazione italiana a Collobrières per quindicesimo anniversario gemellaggio con Frabosa Sottana

Grande successo per la tradizionale Festa della Castagna, che ha animato il borgo provenzale di Collobrières con profumi, colori e sapori d’autunno.

Tra le novità di quest’anno, la partecipazione della Sorellanza delle Castagnere di Frabosa Sottana alla sfilata delle Confraternite, che ha aggiunto un tocco di autenticità e tradizione alla manifestazione.

La delegazione italiana era composta dall'assessore Elisabetta Baracco e dai consiglieri comunali Giulia Lanza e Riccardo Griseri, insieme al presidente del Forum giovanile comunale di Frabosa Sottana, Federico Billò, in rappresentanza del legame di amicizia e collaborazione tra le due comunità.

Nel programma anche una visita ai castagneti del massiccio dei Mori, nel dipartimento del Var, dove si coltiva la rinomata varietà marrouge, simbolo dell’eccellenza locale.