Festa e riconoscimenti per i volontari della Croce Rossa di Racconigi

Si è svolto domenica 19 ottobre a Caramagna Piemonte al ristorante “Lago dei Salici” il tradizionale pranzo sociale del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana, un appuntamento sentito e partecipato che ha rappresentato un momento di incontro, condivisione e riconoscimento per l’impegno dei volontari.

Nel corso della giornata sono stati consegnati i riconoscimenti ai soci che hanno raggiunto i traguardi di 10, 20, 25, 35 e 40 anni di servizio, a testimonianza di una lunga e costante dedizione ai valori della Croce Rossa.

Le onorificenze sono state consegnate dal presidente del Comitato di Racconigi Livio Ferrara e dal vicepresidente Giorgio Amoroso, insieme al sindaco di Racconigi Valerio Oderda e al sindaco di Caramagna Piemonte Francesco Emanuel.

Ha preso parte all’evento anche Rossella Osella dell’omonima impresa casearia.

Di seguito i nomi dei volontari premiati:

10 anni di servizio: Agnese Biasi, Bernardino Luino, Antonino Rugolo, Lorenzo Tavella

20 anni di servizio: Alfio Emanuele

25 anni di servizio: Valerio Bergesio, Agazio Riitano

35 anni di servizio: Guido Grosso

40 anni di servizio: Lucia Soldano

(La premiazione di Guido Grosso)

Non tutti i volontari premiati erano presenti al pranzo, ma a ciascuno di loro è stato rivolto da parte dei rappresentanti della Croce Rossa di Racconigi: “Un sentito ringraziamento per la generosità, la disponibilità e l’impegno costante che da anni contribuiscono a rendere la Croce Rossa di Racconigi un punto di riferimento per la comunità”.