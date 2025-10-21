Per l'associazione Give Me Hand un anno di impegno e accoglienza: ad Alba la prima "festa dell'incontro tra culture"

È nata poco più di un anno fa, ma in pochi mesi ha già imparato a parlare la lingua dell’incontro. Give Me Hand, associazione fondata nel 2024 a Canale, lavora nel territorio albese per creare occasioni di accoglienza, integrazione e sostegno alle persone in difficoltà. Domenica 1° novembre porterà ad Alba la sua prima grande iniziativa pubblica: “Mani intrecciate. Festa dell’incontro tra culture”, una giornata per conoscersi, giocare e condividere.

Dal direttivo spiegano: “Abbiamo voluto organizzare questa festa per presentarci alla comunità. Siamo nati da poco, ma crediamo sia importante far conoscere la nostra missione: favorire l’inserimento lavorativo, sostenere chi vive situazioni di fragilità e promuovere una cultura di pace e solidarietà. Non tutti possono aiutare con una donazione, ma ciascuno può partecipare condividendo un momento di incontro.”

La festa inizierà al campo Michele Coppino con la partita di calcio tra i Lions United e la Pan African Associazione di Milano. Nel pomeriggio ci si sposterà in Zona H, dove dalle 14 il pranzo comunitario aprirà un pomeriggio di giochi, balli e attività di gruppo.

Alle 16 spazio al dialogo aperto con testimonianze e racconti personali, seguito alle 19 dalla presentazione ufficiale dell’associazione e dei suoi progetti. La serata proseguirà dalle 20 con musica dal vivo e bancarelle multiculturali.

Lo statuto di Give Me Hand racchiude un impegno ampio: dall’accoglienza dei migranti alla beneficenza, dalla tutela dei diritti umani e civili alla promozione della legalità e della non violenza. Principi che si traducono in attività concrete e in un modo di lavorare che mette al centro le persone.

La partecipazione alla giornata è aperta a tutti con un contributo di 10 euro (prenotazioni ai numeri 391 4293806 e 380 7404125).

Lo slogan scelto per la manifestazione riassume lo spirito dell’associazione e dell’evento: “Si mangia, si beve, si balla e si impara.”