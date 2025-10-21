I servizi dell'Asl Cn1 più vicini ai cittadini grazie all'applicazione "DoctorApp"

Una "app" di servizi per ampliare l’offerta di canali di informazione a disposizione di dipendenti e cittadini. E’ un progetto concluso tra l’Asl CN1 e la società DoctorApp, nell’ambito delle iniziative di welfare aziendale, in base al quale l’azienda sanitaria potrà veicolare informazioni sui servizi erogati.

Una modalità di comunicazione che si integra con le altre forme in atto, ampliando l’offerta anche con l’interazione con i social network aziendali. Sostanzialmente una modalità friendly, a disposizione della generalità dei cittadini in possesso di uno smartphone.

“Con questo nuovo canale saremo più vicini ai nostri assistiti - dichiara il direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra - con informazioni puntuali e mirate in grado di facilitare i percorsi di prevenzione, diagnosi e cura della popolazione mediante l’utilizzo di uno strumento facile e intuitivo”.

L’implementazione dell’app sarà graduale, con la presenza di informazioni sanitarie di base relative alle diverse strutture aziendali correlate da una serie di news su attività, corsi e iniziative rivolte a cittadini e dipendenti. Si parte con le notizie relative all’area Materno Infantile per poi proseguire con quelle relative ai diversi ambiti in cui l’azienda opera.

Alessandro Giraudo, ceo di DoctorApp: “Siamo orgogliosi di collaborare con l’ASL CN1 per offrire ai cittadini cuneesi un canale di informazione semplice, diretto e accessibile. Grazie a DoctorApp, tutte le comunicazioni legate ai reparti di ginecologia, ostetricia e consultorio familiare diventano più chiare, immediate e a portata di click. È un primo passo importante verso una sanità sempre più digitale e vicina alle persone, e siamo felici di accompagnare l’ASL CN1 in questo percorso di innovazione”.

L’App può essere scaricata dai seguenti store.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.doctorapp.paziente

Apple: https://apps.apple.com/it/app/doctorapp-paziente/id1446028074

Una volta scaricata l’app per trovare la sezione relativa all’ASL CN1 è sufficiente cliccare su servizi utili > la tua salute.

Per assistenza sull’applicazione è attiva la mail: customer@doctorapp.it .